Natale 2025, a Santa Maria il concerto inaugurale “White Christmas” con un omaggio a Ornella Vanoni

FONDI – Dopo l’accensione delle luminarie natalizie, entra nel vivo il programma degli eventi promosso dal Comune di Fondi “Bianco Natale” che si concluderà l’11 gennaio 2026.

Tra i momenti più attesi del cartellone, il concerto “White Christmas”, con la voce del tenore Piero Mazzocchetti accompagnata al pianoforte dal Maestro e cittadino onorario di Fondi Leonardo Laserra Ingrosso e dal sassofonista Pierpaolo Pecoriello.

Il concerto inaugurativo del Natale fondano che, in omaggio al tema scelto, si intitolerà “White Christmas”, si terrà a partire dalle 19:00 di sabato 29 novembre presso la Chiesa di Santa Maria.

Un evento molto sentito anche da Don Sandro Guerriero che, dopo il successo dello scorso anno, ha dato la sua disponibilità per ospitare una seconda edizione del concerto di Natale.

Anche quest’anno il repertorio sarà tra classicità e internazionalità con omaggi alla tradizione natalizia e partenopea. Non solo, in quanto gli artisti hanno deciso di ricordare, con la selezione dei brani, anche la celebre cantante Ornella Vanoni, scomparsa la scorsa settimana a 91 anni dopo una lunghissima e ricchissima carriera.

«Ospitare – commenta il sindaco di Fondi Beniamino Maschietto – il nostro cittadino onorario, il colonnello Leonardo Laserra Ingrosso, e il tenore Piero Mazzocchetti, che ormai è una star internazionale, è per me motivo di grande orgoglio. Sono eventi che tengono vive le più profonde tradizioni natalizie e, allo stesso tempo, danno spessore al cartellone degli appuntamenti. Quello che ci aspetta, del resto, è un meraviglioso viaggio nella storia della musica. L’invito, naturalmente, rivolto a cittadini e turisti, è a partecipare numerosissimi. Un sentito ringraziamento va a Don Sandro per l’ospitalità».

L’evento, promosso dal Comune di Fondi nell’ambito del cartellone “Bianco Natale”, è organizzato grazie al contributo della Regione Lazio.