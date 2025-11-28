“Espoir Djamal”, il libro di Antonio Romano. Oggi la presentazione

LATINA – Si terrà oggi pomeriggio la presentazione del romanzo Espoir. Djamal, Atile Edizioni, dell’autore pontino Antonio Romano. E’ un romanzo intenso che aﬀronta i temi dell’immigrazione, della malattia e della ricerca di una vita migliore attraverso una narrazione densa di emozioni. Nel romanzo l’autore aﬀronta il tema dell’immigrazione con delicatezza e autenticità, senza stereotipi, ricordando che dietro ogni statistica ci sono volti, storie e speranze reali. L’appuntamento è per questa sera alle 18 nella sede del One Stop Shop di strada privata Bortolo Terzariol 7, zona Isonzo. L’evento è organizzato dal progetto LGNet3 del Comune di Latina, gestito dalla Cooperativa Astrolabio. L’evento vedrà la partecipazione del Forum dei Giovani delComune di Latina

Espoir Djamal è un inno alla vita, alla forza dell’amore e alla speranza che può brillare anche nei momenti più oscuri. La storia segue il viaggio di Djamal, un bambino di otto anni aﬀetto da una malattia che gli sta progressivamente portando via la vista, e di sua madre Amina, che incarnano il coraggio e la resilienza di chi aﬀronta enormi avversità senza mai smettere di cercare la luce oltre l’orizzonte. Il racconto si sviluppa come una fiaba moderna dal ritmo lento ma coinvolgente, adatta sia agli adulti che ai ragazzi, dove la scrittura evocativa dipinge con vividezza i paesaggi del deserto e la fatica del viaggio. Al centro della narrazione c’è l’amore materno di Amina, figura di grande resilienza e determinazione che, pur nella fragilità della sua condizione, si dimostra straordinariamente forte nel suo sacrificio per il figlio malato