Il Cisterna Volley gioca sabato in casa del Monza la quinta giornata campionato

CISTERNA – Il Cisterna è partito nella tarda mattinata di oggi per la Brianza dove nel pomeriggio si allenerà all’Arena di Monza; sempre nella struttura di via Tognini domani mattina, sabato 8 novembre, svolgerà la rifinitura in vista del match in programma alle 18, che per Cisterna è gara numero cinque di SuperLega (sesta giornata del calendario, il quinto turno sarà recuperato nel prossimo weekend).

Quella prevista per domani sarà anche quinta gara ufficiale tra Monza e Cisterna in Superlega. Il bilancio è di due vittorie a testa nei precedenti fin qui giocati il fattore campo ha sempre inciso.

In classifica le due squadre sono divise da una sola lunghezza: tre punti per Monza (vittoria in quattro set contro Cuneo), 2 punti per Cisterna (vittoria al tie-break contro Grottazzolina), entrambi i successi alla terza giornata.

“Affronteremo una squadra molto ostica, che vanta giocatori importanti. Atanasov non ha bisogno di presentazioni, è uno schiacciatore di assoluto valore, allo stesso modo Padar (opposto); poi ci sono due prospetti interessanti come Rohrs e Marttila (schiacciatori), e in cabina di regia l’esperienza di Zimmermann è un valore aggiunto – ha detto Coach Daniele Morato – . Noi arriviamo a questa partita con qualche consapevolezza in più, acquisita con la buona prestazione di Civitanova, dove con maggiore lucidità e qualche errore in meno saremmo potuti arrivare a giocarci il tie-break. E’ innegabile che la gara di domani valga tanto, è uno scontro diretto da affrontare al massimo, con coraggio e responsabilità. Monza non è la Lube, è la squadra ideale da affrontare adesso, una formazione contro la quale possiamo giocarcela, a condizione di riuscire a proporre la migliore pallavolo. In noi c’è una grande voglia di fare bene, e abbiamo bisogno di punti”.

Il match sarà diretto dagli arbitri Rocco Brancati e Massimiliano Giardini.