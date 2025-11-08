Sfida di alta classifica per Benacquista Latina Basket in trasferta contro JuveCaserta

LATINA – La Benacquista Assicurazioni Latina Basket sarà impegnata stasera, sabato 8 novembre (alle 21) sul parquet del PalaPiccolo per affrontare i padroni di casa della Paperdi JuveCaserta nella decima giornata del campionato di Serie B Nazionale. Una sfida di alta classifica con i nerazzurri, reduci da cinque vittorie consecutive che occupano la prima posizione in coabitazione con Virtus Roma e Pielle Livorno a quota 16 punti, mentre Caserta segue a ruota con 14 punti, ma con una gara in meno disputata, avendo già osservato il turno di riposo.

«Ci attende una partita difficile contro un avversario molto forte, sicuramente tra le squadre più accreditate per arrivare lontano. La classifica lo dimostra: la loro unica sconfitta è arrivata in un match in cui sono scesi in campo in formazione rimaneggiata per via di alcune assenze, quindi un dato che va interpretato con attenzione. Sappiamo bene di dover affrontare una squadra di qualità, in un palazzetto che sarà probabilmente tutto esaurito e molto caldo, dove il pubblico potrà rappresentare per loro un vero sesto uomo in campo. Dal canto nostro abbiamo le idee chiare: conosciamo la nostra identità, sappiamo cosa vogliamo fare e il nostro obiettivo è portare in ogni partita la qualità del lavoro che svolgiamo quotidianamente. Dobbiamo scendere in campo per giocarcela fino in fondo, perché abbiamo le carte in regola per farlo contro chiunque e ovunque. Sempre con il massimo rispetto dell’avversario, ma senza timore», è l’analisi del vice allenatore Davide Gabriele.

Una sola sconfitta per entrambe le formazioni – la Benacquista sul campo di Chiusi (85-84) alla quarta giornata, la Paperdi tra le mura amiche contro la Luiss Roma.

Il confronto al PalaPiccolo si preannuncia, dunque, avvincente e di grande intensità. Caserta, reduce dal successo esterno su Quarrata (66-79), potrà contare sul calore del proprio pubblico e sull’esperienza dei suoi giocatori, mentre Latina scenderà in campo con la consueta concentrazione, determinazione e rispetto dell’avversario, con l’obiettivo di proseguire il proprio percorso positivo. Brian Sacchetti, in fase di recupero, sarà ancora tenuto precauzionalmente a riposo e non prenderà parte alla gara di sabato.

Il match potrà essere seguito in diretta streaming su LNP Pass, mentre aggiornamenti in tempo reale saranno disponibili sui canali social ufficiali della società.