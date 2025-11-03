Il Latina resiste contro la Salernitana (0-0), è mancato solo il gol

LATINA – E’ stata la miglior partita del Latina da quando mister Alessandro Bruno guida la squadra. Davanti a oltre 5000 spettatori, il Latina non lascia passeggiare la Salernitana al Francioni e si prende un punto prezioso dopo il match terminato a reti inviolate. La capolista è arrivata nel capoluogo scortata da più duemila tifosi, con la società nerazzurra costretta a riservare una parte della tribuna coperta ai granata per motivi d’ordine pubblico. Quest’ultimi, inoltre, venivano da un divieto alle trasferte lungo quattro mesi, in seguito ai disordini causati lo scorso giugno dopo la finale play-out persa contro la Sampdoria. A nulla però è servito il calore della tifoseria salernitana contro la squadra allenata da Alessandro Bruno, che si è fatta trovare pronta, solida e concentrata per dare spettacolo davanti a 3400 suoi supporter.

Soprattutto durante il primo tempo, il Latina si è giocato la partita alla pari contro la squadra campana. Concesso davvero poco a quest’ultima, con l’unico brivido riservato alla tifoseria di casa, accorsa anch’essa in gran numero rispetto agli scorsi appuntamenti, quando nei primi dieci minuti il portiere Mastrantonio, nel tentativo di rinvio in avanti del pallone, ha colpito in pieno Roberto Inglese, attaccante della Salernitana. Per fortuna, però, il pallone è rimbalzato sul fondo fuori dal campo. Da quel momento in poi il Latina ha sbagliato poco e nulla e, pur restando sempre molto attenta in difesa, è riuscita a farsi vedere più di qualche volta in avanti. L’occasione più ghiotta l’ha avuta sicuramente Ciko: il centrocampista ha ricevuto il pallone in area di rigore avversaria sul finire di un contropiede seguito da un errore d’impostazione della squadra granata. La conclusione, forse poco reattiva, è stata deviata da un difensore avversario, finendo così in calcio d’angolo.

Altra storia è stato invece il secondo tempo. La Salernitana è rientrata in campo con l’obiettivo di arrivare finalmente al vantaggio, innalzando così anche il ritmo del match per mettere maggiormente sotto pressione i nerazzurri. La difesa messa in campo da mister Bruno, però, ha concesso poco agli avversari, riuscendo a rendere quasi del tutto innocuo Roberto Inglese, attaccante pericoloso con un passato in serie A, sicuramente un lusso per la terza serie. I ritmi della partita sono andati poi man mano scemando negli ultimi venti minuti di gioco. Momento nel quale il Latina è riuscito a rendersi nuovamente pericolo, prima con il neo entrato Ekuban su calcio d’angolo e poi con un bel tiro al limite dell’area di rigore di Parigi. La partita è terminata così in parità dopo un generoso recupero. Un punto per squadra, che accontenta quasi tutti, anche se, visti i valori delle due compagini sulla carta e, invece, quanto visto in campo, il Latina avrebbe meritato qualcosa di più. Pesa, purtroppo, ancora la mancanza di lucidità sottoporta e la capacità di capitalizzare le diverse ripartenze che spesso capitano ai nerazzurri durante le partite.

Soddisfatto Mister Bruno che, in conferenza stampa, ha evidenziato la qualità della prestazione offerta ieri sera contro una squadra forte come la Salernitana. “Abbiamo fatto una gran bella partita e sono contento perché non era semplice. Ottimo primo tempo, il secondo un po’ meno perché forse sono mancate le forze e loro hanno schierato due attaccanti che ci allungavano in campo. Peccato nel primo tempo in qualche situazione in cui potevamo fare delle scelte più risolutive. Adesso riposiamo, perché arriviamo da tre partite in una settimana e quella di sabato prossimo sarà abbastanza tosta”.

Il Latina se la vedrà, infatti, contro il Siracusa in trasferta sabato pomeriggio. I siciliani sono ultimi in classifica e reduci dalla sconfitta subita contro il Giugliano. L’obiettivo dei nerazzurri sarà quello di tornare alla vittoria, sia per rientrare in zona play off e sia per allontanarsi da quella play out, entrambe distanti due punti dalla squadra pontina.

IL TABELLINO –

Latina Calcio 1932 0 – 0 Salernitana

Latina Calcio 1932: Mastrantonio, Ercolano, Pellitteri, Calabrese, Ciko (58’ De Ciancio), Riccardi (65’ Quieto), Pace, Marenco, Fasan (65’ Ekuban), Parodi, Parigi. All: Bruno. A disp: Basti, Iosa, Porro, Scravaglieri, Catasus, Di Giovannantonio, Hergheligiu, Farneti, Vona, Regonesi, De Marchi, Pannitteri.

Salernitana: Donnarumma, Achik (77’ Ubani), Varone (45’ Di Vico), Inglese, Liguori (45’ Ferrari), Villa, Golemic, Ferraris (77’ Knezovic), Matino, Tascone, Anastasio. All: Raffaele. A disp: Brancolini, Coppolaro, Ubani, Cabianca, Frascatore, Iervolino, Boncori.

Arbitro: Fabrizio Ramondino di Palermo.

Assistenti: Giovanni Pandolfo di Castelfranco Veneto e Marco Roncari di Venezia.

IV Uomo: Giuseppe Maria Manzo di Torre Annunziata.

FVS: Andrea Cecchi di Roma 1.

Ammoniti: 62’ De Ciancio (L), 80’ Ubani (S), 86’ Pace (L), 90’ Knezovic (S)

Angoli: Latina 4 – 2 Salernitana

Recuperi: 1’ pt / 5’ st