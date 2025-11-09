La Benacquista lotta fino all’ultimo, ma la spunta Caserta 

La sfida di alta classifica tra la Paperdi JuveCaserta e la Benacquista Assicurazioni Latina Basket, andata in scena sabato 8 novembre sul parquet del PalaPiccolo, si è disputata davanti a circa 2500 spettatori, che hanno sostenuto con grande calore i padroni di casa per tutti i quaranta minuti, contribuendo a creare un’atmosfera intensa e appassionante.

Un match equilibrato e combattuto, in cui Caserta – che aveva già osservato il turno di riposo e quindi con una gara in meno rispetto a Latina – è riuscita a imporsi di misura (75-73), raggiungendo i nerazzurri a quota 16 punti in classifica. Con lo stesso bottino si porta anche la Luiss Roma, ancora imbattuta e vincente nel match casalingo con Fabriano (con una partita da recuperare e il turno di riposo già osservato). Si attendono ora i risultati di Pielle Livorno e Virtus Roma, che scenderanno in campo domenica, per definire l’assetto aggiornato della vetta del Girone B di Serie B Nazionale. Entrambe le formazioni si sono presentate alla sfida con un’assenza importante: la Benacquista ha dovuto rinunciare ancora a Brian Sacchetti, tenuto precauzionalmente a riposo e il cui rientro sarà valutato nei prossimi giorni dallo staff medico; tra le fila della Paperdi, invece, non era disponibile Laganà, fermato da un infortunio.

La gara ha mostrato due volti differenti dei nerazzurri. Nella prima parte, infatti, Latina ha faticato a difendere con la consueta intensità e ha perso alcuni possessi in momenti delicati, consentendo ai padroni di casa di costruire un vantaggio via via più ampio. A ciò si è aggiunto un pizzico di sfortuna nelle conclusioni, con diversi tiri ben costruiti ma non concretizzati, che hanno favorito l’allungo di Caserta fino al +14 dell’intervallo lungo (46-32).

Dopo la pausa, la Benacquista è tornata in campo con un atteggiamento completamente diverso: maggiore aggressività difensiva, più fluidità in attacco e grande determinazione. Simonetti e Bakovic hanno suonato la carica, seguiti da Gallo e Pastore, capaci di dare ritmo e lucidità alla manovra offensiva. La squadra pontina ha progressivamente ridotto il divario fino a riportarsi in vantaggio in apertura di quarto periodo, spinta da un Gallo ispirato e da un gruppo unito e combattivo.

L’ultima frazione è stata una battaglia vera, giocata su ogni possesso, con continui sorpassi e controsorpassi e un’intensità altissima da entrambe le parti. A decidere la sfida sono stati alcuni episodi nel finale: un paio di palloni persi in momenti chiave hanno pesato sull’equilibrio del match, permettendo a Caserta di trovare la tripla del sorpasso con D’Argenzio a pochi secondi dalla sirena. L’ultimo tiro di Latina, costruito con lucidità, si è però fermato sul ferro, consegnando la vittoria ai padroni di casa.

Resta la buona reazione dei pontini, capaci di non arrendersi mai nonostante le difficoltà e di rimettersi in corsa con carattere. È un segnale importante della solidità del gruppo, ma anche un promemoria sul fatto che il campionato è lungo e impegnativo: serviranno concentrazione, continuità e attenzione ai dettagli per proseguire il percorso di crescita con la giusta mentalità.