Cisterna porta a casa la vittoria dopo il tie-break

Il Cisterna Volley ha carattere. Lo ha dimostrato all’Arena di Monza, vincendo una battaglia chiusa al tie-break. Il team di Morato si prende due punti pesanti che gli permettono di agganciare la Vero Volley a quota quattro in classifica, lasciandosi dietro Grottazzolina. La partita è stata equilibrata, combattuta, avvincente – come pronosticato alla vigilia – tra due squadre scese in campo con la consapevolezza dell’importanza della posta in palio. Cisterna dopo aver vinto il primo set, è andata sotto: lì ha dimostrato il suo carattere, la sua forza di volontà, la voglia di vincere, giocando meglio degli avversari i momenti decisivi. Prima di oggi Cisterna non aveva mai battuto Monza a casa sua.

L’MVP della partita è stato nominato Tommaso Guzzo (come nella sfida vinta sempre al tie-break contro Grottazolina): “E’ stata una vittoria importantissima, che abbiamo voluto e cercato con grande carattere. Mentalmente siamo stati bravi nei momenti cruciali, sia nel quarto set sia nell’ultimo. Sapevamo quanto contasse tornare a casa con i punti, ci siamo riusciti e siamo soddisfatti. Ora non dobbiamo fermarci, proseguendo su questa strada che sicuramente è quella giusta. Sono felice del titolo di MVP, ma tutta la squadra è andata bene e voglio condividere con il resto del gruppo”.