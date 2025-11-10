Plastic Free e le altre all’opera sulla Spiaggia di Sacramento: raccolti 450 kg di rifiuti



















SABAUDIA – Sessanta volontari all’opera per ripulire la spiaggia di Sacramento a Sabaudia hanno raccolto domenica oltre 400 kg di rifiuti. Coordinati da Plastic Free c’erano anche l’Associazione il Lupo Treck, WildIta, Ricomincio da Ciro e Natura Noi. Partenza alle 9:30 e fino a mezzogiorno e mezza, i volontari si sono concessi un pic-nic in spiaggia per proseguire le attività a Pantani d’Inferno: “Abbiamo svolto una sessione di birdwhatching grazie alle attrezzature messe a disposizione da Lupo Track e a Wild Ita, con la loro attrezzatura insomma professionale”, spiega il presidente locale di Plastic Free Adriano Salvatori invitando le persone a partecipare alle “domeniche ecologiche” promosse dall’associazione ambientalista.