Cisterna Volley, a Monza successo importante. Ora si guarda a Modena

Il successo di Monza, conquistato al tie break, ha portato due punti preziosi in classifica e la sensazione che il Cisterna Volley abbia finalmente superato le difficoltà di inizio stagione. La squadra pontina, ora a quota quattro punti proprio come i brianzoli, mostra segnali concreti di crescita: un gruppo giovane che, con il lavoro quotidiano, ha affinato la sintonia e migliorato nei fondamentali, dalla battuta alla ricezione, fino all’attacco. Ora l’attenzione è già rivolta alla prossima sfida, in programma domenica 16 novembre alle 19 al Palasport di via delle Province, contro Modena.

A fare il punto è stato Daniele Mazzone, tra i protagonisti assoluti del match di Monza, dove ha messo a segno ben sei muri vincenti, superando così la soglia dei 700 block in carriera. Il centrale ha anche commentato il ricorso presentato dalla Vero Volley Monza, che contesta la validità del punto decisivo del tie break. «Siamo sereni e certi che la nostra vittoria sia regolare al 100% – ha spiegato Mazzone –. La chiamata del videocheck è stata corretta, riguarda la stessa azione, senza alcuna anomalia. Il ricorso è frutto più della rabbia per aver perso in casa che di reali motivi tecnici: non esiste alcuna ragione per toglierci una vittoria meritata».

Soddisfazione anche per la propria prestazione, ma con il solito spirito di squadra: «Superare i 700 muri è una bella soddisfazione personale, ma contano i punti della squadra. Con Fanizza mi trovo molto bene, c’è dialogo e confronto: si decide insieme, e questo fa la differenza».

Guardando alla prossima gara con Modena, Mazzone mantiene i piedi per terra: «Sarebbe facile pensare che domenica arriveranno tre punti, ma dobbiamo evitare di rilassarci. È proprio adesso che serve ancora più concentrazione. Modena è una squadra di valore, molto forte al servizio: la ricezione sarà decisiva per indirizzare la partita dalla nostra parte».

Il Cisterna Volley, dunque, arriva alla sfida con entusiasmo, consapevolezza e la volontà di dare continuità al proprio percorso di crescita.