Gaeta, aprono i Giardini pensili di Via Serapide







GAETA – Aprono oggi (sabato 8 novembre) a Gaeta, i giardini pensili di Via Serapide, nuovo spazio verde nel cuore della città.

“Un’ altra opera significativa verso una città sempre più bella, vivibile e sostenibile”, sottolinea in una nota il sindaco Cristian Leccese che taglierà il nastro alle 12.

Natura, architettura e benessere collettivo insieme nel progetto che trasforma un angolo centrale della città in uno spazio di incontro, relax e socialità, offrendo ai cittadini e ai visitatori una nuova prospettiva sulla qualità urbana.

“Questo progetto – aggiunge Leccese – rappresenta un tassello fondamentale nel processo di riqualificazione del centro cittadino, che negli ultimi anni sta cambiando volto grazie a una visione attenta alla valorizzazione degli spazi pubblici e alla tutela dell’ambiente. I giardini pensili non sono solo un luogo di bellezza, ma anche un simbolo di rinascita e di cura condivisa per il territorio.

Un risultato che testimonia la bontà del lavoro svolto e la capacità di tradurre idee e progettualità in opere concrete, destinate a migliorare la vita quotidiana e a rendere Gaeta un esempio di rigenerazione urbana sostenibile”.