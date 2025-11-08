ASCOLTA RADIO LUNA ASCOLTA RADIO IMMAGINE ASCOLTA RADIO LATINA  

Gaeta, aprono i Giardini pensili di Via Serapide

Il sindaco Leccese: "Uno spazio di incontro, relax e socialità"

GAETA – Aprono oggi (sabato 8 novembre) a Gaeta, i giardini pensili di Via Serapide, nuovo spazio verde nel cuore della città.
“Un’ altra opera significativa verso una città sempre più bella, vivibile e sostenibile”, sottolinea in una nota il sindaco Cristian Leccese che taglierà il nastro alle 12.

Natura, architettura e benessere collettivo insieme nel progetto che trasforma un angolo centrale della città in uno spazio di incontro, relax e socialità, offrendo ai cittadini e ai visitatori una nuova prospettiva sulla qualità urbana.
“Questo progetto  – aggiunge Leccese – rappresenta un tassello fondamentale nel processo di riqualificazione del centro cittadino, che negli ultimi anni sta cambiando volto grazie a una visione attenta alla valorizzazione degli spazi pubblici e alla tutela dell’ambiente. I giardini pensili non sono solo un luogo di bellezza, ma anche un simbolo di rinascita e di cura condivisa per il territorio.
Un risultato che testimonia la bontà del lavoro svolto e la capacità di tradurre idee e progettualità in opere concrete, destinate a migliorare la vita quotidiana e a rendere Gaeta un esempio di rigenerazione urbana sostenibile”.

Clicca per commentare

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Quotidiano Online di Latina

Radio Immagine Uno S.r.l. p.iva 02064050590

Testata Registrata presso il Tribunale di Latina al n. 6/2024

Concesso in Uso per la Commercializzazione a Mondo Radio S.r.l. p.iva 02690280595

Email Redazione
Novembre 2025
L M M G V S D
  1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Tutti i diritti sono riservati - Lunanotizie.it - Radio Immagine Uno S.r.l.

In Alto