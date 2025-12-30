Atti persecutori nei confronti della ex, 35enne di Latina arrestato dalla Polizia

LATINA – L’ha privata della sua libertà, controllandola, minacciandola, seguendone gli spostamenti e con atteggiamenti vessatori e azioni violente. La Polizia di Stato di Latina, nella giornata di ieri, ha eseguito un’ordinanza di sottoposizione agli arresti domiciliari nei confronti di un 35enne di Latina accusato di atti persecutori nei confronti della ex compagna.

Il provvedimento, emesso dal Gip del Tribunale di Latina, su richiesta della Procura della Repubblica di Latina, arriva al termine di una attività di indagine che ha consentito di ricostruire una serie di comportamenti persecutori che si sono ripetuti nel tempo accompagnati da insulti e atteggiamenti intimidatori e aggressioni avvenute anche sul posto di lavoro della donna. L’indagato avrebbe inoltre danneggiato l’autovettura della vittima e contattato insistentemente i suoi familiari, nel tentativo di condizionare le sue scelte personali.

Nel pomeriggio di ieri, personale della Squadra Mobile di Latina ha rintracciato l’uomo presso il pronto soccorso dell’ospedale “Santa Maria Goretti”, dove si trovava a seguito di una lite familiare e lo ha accompagnato presso l’abitazione indicata, dove dovrà scontare la misura cautelare degli arresti domiciliari, con l’applicazione del braccialetto elettronico.