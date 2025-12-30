Latina, al via i lavori di demolizione dell’ex Hotel De La Ville: sorgeranno due palazzine

LATINA – Hanno preso il via i lavori di demolizione dell’ex Hotel De La Ville, l’albergo che si trovava di fronte all’ospedale di Latina, dove sorgeranno due palazzine. Due sono infatti gli edifici di cui si componeva la struttura ricettiva. L’escavatore, che si è messo in moto proprio in questi ultimi giorni dell’anno, ha cominciato il suo lavoro dal corpo secondario ed è già a buon punto. Un pezzo di storia cittadina che se ne va.

UN PO’ DI STORIA – L’immobile – lo ricordiamo -, dopo la chiusura dell’albergo, era stato acquistato all’asta da una nota famiglia di imprenditori del capoluogo che lo ha poi ceduto alla società HDLV srl. E’ stata quest’ultima ad avviare in Comune le pratiche per la nuova destinazione d’uso dell’area (da ricettiva a residenziale) e il permesso a costruire che è stato rilasciato. Poi, una battuta d’ arresto, con la revoca in autotutela dell’autorizzazione da parte dell’ ente locale. Solo all’esito del parere favorevole dalla Direzione Urbanistica della Regione Lazio sulla base della legge di rigenerazione urbana, è stata rilasciata a ottobre una nuova licenza edilizia per la realizzazione del progetto “Domus Parco” che prevede la costruzione di due palazzine che affacceranno da una parte su Via Lucia Scaravelli e dall’altra sul parcheggio dell’ex Mercatino. Anche quest’ultimo immobile sarà presto trasformato in un centro di medico-diagnostico privato.