La Guardia di Finanza di Latina sequestra due quintali di articoli pirotecnici e esplodenti illegali























LATINA – Due quintali di articoli pirotecnici e esplodenti illegali sono stati sequestrati in provincia di Latina dalla Guardia di Finanza. Succede a meno di 24 ore dall’ultimo dell’anno grazie ai controlli mirati svolti dai reparti dipendenti dal Comando Provinciale che hanno realizzato una serie di operazioni.

Tra le più importanti, una prima alla Chiesuola, alla periferia di Latina dove un uomo è stato trovato in possesso di articoli e materiale esplodente detenuti senza autorizzazioni: batterie “a colpi”, candele, fontane di vario genere (“galaxy”, “love”, “smile” e “beautiful mind”), farfalle e petardi.

In un’altra operazione questa mattina, i militari del Gruppo di Latina hanno notato un uomo originario del Bangladesh allestire, nei pressi della Chiesa di Santa Maria Goretti, un gazebo per la vendita al pubblico di prodotti e giochi pirotecnici senza autorizzazione e privi dei requisiti di sicurezza. Tra i vari articoli, oltre a razzi, batterie e bengala, fontane e petardi artigianali tra i quali alcuni a elevata carica esplosiva, conosciuti come Cobra e De Bruyne. Nelle due operazioni sono stati sequestrati complessivamente 3600 articoli per un peso complessivo di circa 90 kg.

In un terzo intervento, i Finanzieri della Compagnia di Terracina, hanno individuato e sottoposto a sequestro un elevato quantitativo di prodotti pirotecnici non conformi agli standard di sicurezza imposti dalla normativa nazionale e comunitaria, tra cui petardi, candelotti, fontane e batterie categoria F2, per un peso complessivo di circa 40 kg di materiale, detenuti da un privato non autorizzato alla vendita.