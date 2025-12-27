I ragazzi della cooperativa sociale Ninfea in scena con “Elmer l’elefante variopinto”

LATINA – Raccontare la diversità per accoglierla, rappresentandola su un palcoscenico con i diretti protagonisti. E’ la sfida in cui si è cimentata la cooperativa Ninfea di Latina che lunedì 29 dicembre alle 16, al teatro di Santa Maria Goretti, porterà in scena “Elmer l’elefante variopinto”, uno spettacolo (ingresso libero) realizzato con bambini e ragazzi, dai 9 ai 17 anni, che vengono assistiti a domicilio.

“Siamo partiti quasi per gioco, ma poi ci siamo ritrovati in mezzo a ballare in tutto questo e ci siamo veramente divertiti ”, racconta Giulia Lendaro che ha diretto il progetto educativo-laboratoriale del servizio di assistenza domiciliare e mediazione educativa.

“Abbiamo scelto Elmer perché è un elefante diverso dagli altri, è pieno di colori e per un po’ pensa che questo sia un problema, quindi per farsi volere bene vuole per forza assomigliare agli altri, che è po’ la storia dei nostri ragazzi. Alla fine però scopre una cosa bellissima: che la diversità non è una cosa da nascondere, ma un dono da condividere”, spiega l’educatrice professionale di Latina. “Piano piano, attraverso il gioco, il laboratorio teatrale e le prove è venuto fuori qualcosa di meraviglioso e ognuno di loro ha scoperto la propria sfumatura, il proprio colore, che è il proprio modo di stare al mondo, e insieme quindi abbiamo creato questo spettacolo che è appunto un arcobaleno vero e proprio”.

Ne abbiamo parlato con Giulia Lendaro per Gr Latina

Una prova corale resa possibile dall’impegno di tanti. “Ringrazio Don Paolo e Lisa la responsabile del teatro per averci sostenuto; tutti i colleghi di Latina di Sabaudia, il presidente della cooperativa Ninfea, Allen Trenta, per la disponibilità e il Comune di Latina nel nome di Flora Viola per il supporto. Ringrazio il nostro coordinatore dell’Ade Claudio Tramentozzi per l’appoggio e la fiducia e vorrei fare un applauso ai miei colleghi educatori, in primis a Ilaria, Federico e Davide che mi hanno sostenuto in questo progetto. Ma soprattutto, un applauso grande, un ringraziamento speciale alle famiglie e ai ragazzi che sono stati sempre presenti e coinvolti al massimo”.