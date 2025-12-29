Capodanno, il Comune di Latina ordina: niente botti e divieto di alcol in strada

LATINA – Si avvicina Capodanno e il Comune di Latina ha pubblicato due ordinanze per prevenire incidenti e favorire lo svolgimento della notte del 31 dicembre in sicurezza e senza terrorizzare gli animali. La prima ordinanza dispone il divieto di utilizzo e accensione di fuochi d’artificio, petardi, botti, razzi e altri artifizi pirotecnici con emissioni sonore, ordinanza purtroppo sistematicamente violata fino ad ora. La seconda invece riguarda il divieto di vendita per asporto di bevande alcoliche, nonché di bevande contenute in recipienti di vetro o in lattina.

NO A PETARDI E BOTTI – “Premesso che è consuetudine diffusa e consolidata celebrare il Capodanno con l’accensione e lo sparo di fuochi d’artificio, petardi, botti, razzi e simili artifizi pirotecnici – si legge nel testo dell’ordinanza firmata dalla sindaca Matilde Celentano -, considerato che l’accensione dei fuochi pirotecnici, oltre a determinare una serie di conseguenze negative per la quiete pubblica e per gli animali, può causare lesioni e gravi danni fisici, sia a chi li maneggia sia a chi venga fortuitamente colpito, mettendo, così, a rischio l’incolumità delle persone e degli animali; rilevata la necessità di garantire la sicurezza e l’incolumità dei cittadini nel territorio del Comune di Latina ed evitare il sovraffollamento dei presidi ospedalieri nell’attuale situazione contingente di emergenza sanitaria; ritenuto, a tal fine, di vietare, sull’intero territorio comunale, l’utilizzo di fuochi d’artificio, petardi, botti, razzi e simili artifizi pirotecnici che producano rumori ed emissioni sonore”, viene ordinato “il divieto assoluto, su tutto il territorio comunale, di utilizzo e accensione di fuochi d’artificio, petardi, botti, razzi e simili artifizi pirotecnici che producano rumori ed emissioni sonore nelle giornate del 31 dicembre 2025 e 01 gennaio 2026″. I trasgressori saranno puniti con una multa da un minimo di € 25,00 fino ad un massimo di € 500,00, oltre alla denuncia all’Autorità Giudiziaria nel caso l’episodio assuma rilievo penale.

DIVIETO DI ALCOL – Nella seconda ordinanza – valida per le attività che si trovano all’interno della sola Circonvallazione – viene stabilito che in concomitanza con la festa prevista in piazza del Popolo mercoledì 31 dicembre dalle ore 22,30, il “Concerto di Capodanno – 90 Mania the original” che comporterà l’afflusso nel centro della città di molte persone, “per il giorno 31 dicembre 2025 dalle ore 17,00 e per il giorno 01 gennaio 2026 fino al termine dei festeggiamenti del capodanno le seguenti regole:

1. il divieto agli esercizi di somministrazione di bevande e alimenti, ai circoli privati, alle attività di commercio su area pubblica, di somministrazione e di vendita per asporto di bevande alcoliche, con gradazione superiore al 5.0% per litro, nonché di bevande in contenitori di vetro e in lattine;

2. il divieto agli esercizi commerciali di tipo alimentare per la vendita al dettaglio e ai laboratori artigianali alimentari, di vendere bevande alcoliche con gradazione superiore al 5.0% per litro e bevande in contenitori di vetro e in lattine;

3. il divieto di vendita di bevande alcoliche tramite distributori automatici così come previsto dall’art.83 c.2 della L.R. n.22/2019 e successivo Regolamento Comunale in materia.

Non sono interessati al provvedimento i ristoranti, quando la somministrazione avvenga al loro interno.