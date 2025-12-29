Latina, doppia aggressione al dormitorio comunale: arrestato un cittadino tunisino

LATINA – La Polizia di Stato di Latina ha arrestato domenica un cittadino straniero di nazionalità tunisina, classe 1996, ritenuto responsabile dei reati di violenza e minaccia a pubblico ufficiale dopo una doppia aggressione avvenuta al dormitorio comunale. Ieri mattina aveva tentato di aggredire un connazionale lanciandogli contro una bottiglia, poi in serata è tornato nuovamente presso il dormitorio e, una volta appreso che non sono sarebbe stato riammesso, ha iniziato a dare in escandescenze nei confronti degli operatori della Croce Rossa che hanno chiesto nuovamente l’intervento di una pattuglia della Polizia di Stato.

Gli agenti, giunti sul posto, hanno trovato l’uomo in forte stato di agitazione e, dopo averlo invitato a lasciare la struttura, sono stati minacciati e si è reso necessario l’utilizzo dello spray urticante per riuscire a contenerlo e metterlo in sicurezza. Anche durante il trasporto presso gli uffici della Questura, l’uomo ha continuato a rivolgere minacce agli operatori. Una volta identificato, è stato quindi dichiarato in arresto per violenza e minaccia a pubblico ufficiale e trattenuto nelle camere di sicurezza, in attesa dell’udienza di convalida prevista per la mattinata odierna.