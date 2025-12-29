Questura di Latina, i numeri delle attività e il bilancio di fine anno

Un anno di impegno costante per la sicurezza. È il bilancio dell’attività della Questura di Latina, che nel corso dell’anno ha operato in tutti i settori della sicurezza, dall’ordine pubblico al controllo del territorio. I numeri forniti in una conferenza stampa questa mattina: sono stati oltre 948 i servizi di ordine pubblico effettuati, affiancati da servizi di vigilanza e controlli straordinari, con l’impiego di più di 7.200 operatori delle forze di polizia. La provincia pontina è stata inserita tra quelle interessate dai servizi interforze ad Alto Impatto, con 61 operazioni pianificate nel corso dell’anno. Rafforzati anche i controlli nelle Zone Rosse del capoluogo, nelle aree degradate e nelle località turistiche, oltre all’azione di contrasto alla malamovida.

Complessivamente sono state gestite quasi 29 mila chiamate al Numero Unico 112, effettuati oltre 7.500 interventi, identificate più di 144 mila persone e controllati quasi 60 mila veicoli. Numerosi, infine, gli interventi della Squadra Volante, impegnata quotidianamente nella tutela dei cittadini e nel presidio delle aree più sensibili del territorio.

“Un bilancio positivo per un anno intenso”, ha sottolineato il Questore Fausto Vinci al microfono di Roberta Sottoriva:

In diminuzione del 10% i reati nella provincia di Latina, ma sono in aumento in particolare i reati legati alla violenza di genere:

Nonostante l’attività della Polizia di Stato sia capillare sul territorio, continuano a verificarsi gravi episodi che minano la sicurezza dei cittadini, tra cui le ultime esplosioni di bombe in diverse zone della città che, secondo i primi approfondimenti investigativi, non sembrerebbero essere collegati ai precedenti atti dinamitardi. Il Questore ha tenuto a tranquillizzare i cittadini contando che a breve i responsabili verranno consegnati alla giustizia:

SQUADRA MOBILE

Nel corso del 2025 gli investigatori hanno condotto numerose operazioni contro la criminalità, con particolare attenzione al traffico di stupefacenti. Sequestrati oltre 107 chilogrammi di cocaina, più di 6 chilogrammi di cannabinoidi e centinaia di dosi di droghe sintetiche. Tra le operazioni più rilevanti, l’arresto ad Aprilia di un cittadino albanese incensurato, trovato in possesso di oltre 100 chili di cocaina nascosti in auto. Numerosi anche gli arresti per reati contro la persona e il patrimonio, tra cui rapine, estorsioni e tentati omicidi. Eseguite tre custodie cautelari per la violenta rissa avvenuta nella movida di Latina nel novembre scorso, con sedici persone denunciate, nove delle quali minorenni. Particolare attenzione è stata riservata ai reati di violenza domestica e stalking, alla tutela dei minori e al contrasto alla criminalità organizzata, anche con operazioni di cooperazione internazionale.