Capodanno sicuro, la Guardia di Finanza sequestra due quintali di botti illegali in provincia di Latina

In vista delle festività di fine anno, la Guardia di Finanza di Latina ha intensificato i controlli sul territorio per contrastare la vendita e la detenzione illegale di materiale esplodente e giochi pirotecnici pericolosi. Il bilancio complessivo delle operazioni condotte su scala provinciale parla di circa due quintali di botti illegali sequestrati. I controlli, effettuati in tutta l’area pontina, hanno portato al ritiro dal mercato di migliaia di articoli pirotecnici non conformi o detenuti senza autorizzazioni.

In particolare, i militari del Gruppo di Latina hanno individuato, in località Chiesuola, un soggetto originario della Campania in possesso di numerosi articoli esplodenti detenuti illegalmente. Durante l’ispezione sono state rinvenute batterie a colpi, candele, fontane, farfalle e petardi di vario tipo. In un altro intervento, il 30 dicembre, sempre a Latina e in un’area adiacente alla chiesa di Santa Maria Goretti, le Fiamme Gialle hanno fermato un cittadino di origine bengalese intento ad allestire un gazebo per la vendita abusiva di giochi pirotecnici privi dei requisiti di sicurezza. Tra i materiali sequestrati anche razzi, bengala, fontane e petardi artigianali ad elevata carica esplosiva. Solo il Gruppo di Latina ha sequestrato oltre 3.600 articoli per un peso complessivo di circa 90 chilogrammi.

Un ulteriore intervento è stato condotto dalla Compagnia di Terracina, che ha sottoposto a sequestro circa 40 chilogrammi di materiale pirotecnico non conforme, detenuto da un soggetto privato presumibilmente destinato alla rivendita. A queste operazioni si aggiunge un sequestro effettuato nei giorni scorsi dal Gruppo di Formia, che aveva rinvenuto 73 chilogrammi di prodotti pirotecnici pericolosi destinati a uno spettacolo illegale nell’area di Minturno.

Tutti i materiali sono stati sequestrati e ritirati dal mercato. Sono in corso ulteriori accertamenti per ricostruire i flussi di denaro e individuare la filiera di approvvigionamento, oltre a verificare le posizioni fiscali dei responsabili.