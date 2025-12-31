Il Capodanno 2026 nelle piazze della provincia di Latina

PROVINCIA – Manca poco al 2026. Le piazze della provincia di Latina si preparano a festeggiare il passaggio al nuovo anno con diversi eventi. A Latina, in piazza del Popolo, arriva per il Capodanno “90 mania”, l’evento dedicato alla musica anni 90. La serata inizierà alle 22 e accompagnerà la piazza fino al 2026. Tornano i festeggiamenti di Capodanno anche ad Aprilia, dopo 15 anni, in piazza Roma. Un DJ set farà da sottofondo, mentre sarà distribuito spumante gratuito ai partecipanti. Fondi festeggerà il nuovo anno in piazza Matteotti a partire dalle 23,30 con Mauro Repetto, fondatore degli 883, insieme ai Los Locos. La musica animerà anche il Capodanno di Gaeta, in piazza della Libertà dalle 22.30, presso cui sarà protagonista Paolo Belli con la sua Big Band. Infine a Formia DJ Set e Vocalist dalle 23 a Largo Paone e all’1:30 Andrea Sannino, noto cantante napoletano.