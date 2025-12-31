Furto in un supermercato di Aprilia2, arrestato un giovane dalla Polizia di Stato

La Polizia di Stato di Aprilia ha arrestato un giovane di 21 anni, classe 2003, ritenuto responsabile di furto aggravato all’interno di un supermercato del centro commerciale Aprilia 2. L’intervento è scattato nel tardo pomeriggio di ieri, a seguito della segnalazione giunta alla Centrale Operativa. Gli agenti del Commissariato di pubblica sicurezza sono intervenuti nel punto vendita, dove il giovane era stato fermato dal personale dell’esercizio commerciale dopo aver sottratto merce. Dagli accertamenti è emerso che il ragazzo si era aggirato nel reparto alcolici, occultando diverse bottiglie all’interno di uno zaino e sotto la giacca. Dopo aver pagato un solo articolo alle casse, aveva oltrepassato le barriere antitaccheggio. Fermato dall’addetto alla sicurezza, aveva tentato la fuga, venendo però bloccato. La merce rubata è stata interamente recuperata e restituita al supermercato. I successivi controlli hanno evidenziato precedenti specifici a carico del giovane, già sottoposto a misure di prevenzione e destinatario, dallo scorso ottobre, dell’avviso orale del Questore di Latina. Il giovane è stato arrestato in flagranza di reato e condotto presso gli uffici del Commissariato per gli atti di rito. Successivamente è stato trattenuto nelle camere di sicurezza in attesa del giudizio per direttissima. Resta ferma la presunzione di innocenza, trattandosi di procedimento nella fase delle indagini preliminari.