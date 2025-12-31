Cisterna, strade dissestate dai lavori per la fibra, il sindaco Mantini chiede l’intervento del Prefetto

Il sindaco di Cisterna di Latina, Valentino Mantini, interviene con decisione contro il degrado della rete viaria cittadina causato dai lavori eseguiti da enti esterni e dai ripristini effettuati in modo inadeguato, in particolare quelli legati alla posa della fibra ottica.

Da circa due anni numerose strade del territorio risultano compromesse da cantieri e interventi mal eseguiti, anche in zone dove l’asfalto era stato rifatto solo pochi mesi prima. Oltre ai danni al manto stradale, i lavori stanno provocando criticità anche alla rete idrica. Nei giorni scorsi, nel quartiere San Valentino, un cantiere della fibra è rimasto abbandonato nonostante una copiosa perdita d’acqua, con conseguente spreco. La situazione è stata verificata direttamente dal sindaco Mantini e dall’assessore ai lavori pubblici Andrea Santilli durante un sopralluogo effettuato questa mattina in via Pietro Nenni.

A complicare ulteriormente il quadro contribuiscono i ritardi negli interventi di riparazione da parte di Acqualatina, che finiscono per aggravare il deterioramento delle strade e aumentare i rischi per automobilisti e pedoni.

Una condizione definita non più tollerabile, che ha spinto il sindaco a chiedere l’intervento urgente del Prefetto per tutelare la sicurezza pubblica e avviare la convocazione di un tavolo tecnico con tutti i soggetti coinvolti.

Nella nota inviata alla Prefettura, Mantini sottolinea come, nonostante gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria realizzati dal Comune con le risorse disponibili, negli ultimi due anni la posa della fibra e i ripristini non eseguiti a regola d’arte, in particolare da parte del gestore del servizio idrico integrato, abbiano determinato un evidente peggioramento dello stato di conservazione delle strade di Cisterna, con ricadute negative sulla sicurezza e sulla qualità delle superfici stradali.

Il problema era già stato più volte segnalato in Consiglio comunale e alle autorità competenti. Il sindaco ha presentato un esposto alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, al Dipartimento per la Trasformazione Digitale, al Ministero delle Imprese e del Made in Italy e all’ANCI, denunciando i mancati ripristini da parte degli operatori incaricati della posa della fibra. Sono state inoltre inviate diffide per il ripristino immediato delle strade e sollecitati ulteriori interventi, tra cui la manutenzione straordinaria di via della Quaglia e le riparazioni da parte di Acqualatina.