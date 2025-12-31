Monte San Biagio proclama il lutto cittadino per la morte di Aurora Livoli

Il Comune di Monte San Biagio ha proclamato il lutto cittadino in occasione della cerimonia funebre di Aurora Livoli, la giovane concittadina di 19 anni tragicamente scomparsa lo scorso 30 dicembre. La decisione è contenuta nell’ordinanza sindacale numero 98 del 31 dicembre 2025, firmata dal sindaco, per interpretare e rappresentare il sentimento di profondo cordoglio che ha colpito l’intera comunità.

L’Amministrazione comunale intende così manifestare in maniera solenne e tangibile la propria vicinanza alla famiglia di Aurora e a tutti i cittadini, profondamente scossi dalla tragedia. Per la giornata delle esequie è prevista l’esposizione delle bandiere a mezz’asta sugli edifici comunali e la sospensione delle attività ludiche e ricreative patrocinate dall’Ente, oltre a ogni comportamento non compatibile con il carattere luttuoso del momento.

Il provvedimento è stato trasmesso al Prefetto di Latina e alle forze dell’ordine competenti, tra cui Polizia Locale, Carabinieri, Polizia di Stato e Guardia di Finanza. L’Amministrazione invita inoltre cittadini, istituzioni, associazioni politiche, sociali, culturali e sportive, così come le attività commerciali e produttive, ad aderire al lutto cittadino osservando un momento di raccoglimento e rispetto fino al termine della cerimonia funebre.

Un gesto simbolico e collettivo per stringersi attorno alla famiglia di Aurora e condividere un dolore che ha colpito profondamente tutta Monte San Biagio.