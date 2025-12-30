Rigenerazione urbana, il Consiglio comunale approva quattro delibere di recepimento della legge regionale

Il Consiglio comunale ha approvato quattro delibere per il recepimento della legge regionale 12 del 2025 sulla rigenerazione urbana, su proposta dell’assessore all’Urbanistica Annalisa Muzio. Un passaggio con cui l’amministrazione comunale definisce in modo puntuale l’applicazione delle nuove norme sul territorio, evitando sovrapposizioni con gli strumenti urbanistici già in corso.

Come spiegato dal sindaco Matilde Celentano, le delibere consentono al Comune di “autodeterminarsi” rispetto alle opportunità offerte dalla nuova legge regionale, che ha modificato la precedente normativa del 2017. In questo quadro vengono escluse dall’applicazione della legge alcune aree strategiche già interessate da specifici strumenti di pianificazione, come il centro storico, la Marina e diversi edifici di Fondazione sottoposti ai vincoli della Sovrintendenza. Allo stesso tempo, l’amministrazione rafforza la delega all’Urbanistica per interventi diretti di demolizione e ricostruzione, con possibilità di ampliamento fino al 40 per cento.

L’obiettivo è quello di avviare un progetto articolato su quattro lotti, finalizzato alla riqualificazione urbana, all’aumento dell’offerta di housing sociale, al miglioramento dell’accessibilità e della sicurezza e allo sviluppo di modelli di gestione partecipativi, capaci di sostenere il benessere sociale e urbano.

Nel suo intervento, l’assessore Annalisa Muzio ha sottolineato come il Consiglio comunale sia stato chiamato a governare l’impatto della legge regionale, senza subirla, attraverso atti distinti e consapevoli che tengono insieme tutela del territorio, sviluppo e interesse pubblico. Le delibere sono il risultato di un percorso di partecipazione che ha incluso incontri pubblici, commissioni aperte e un’istruttoria pubblica conclusa nelle scorse settimane.

Secondo Muzio, la rigenerazione urbana non coincide con un semplice aumento delle cubature, ma con il recupero dell’esistente, il miglioramento della qualità urbana, la sicurezza, l’efficienza energetica, i servizi e gli spazi pubblici. Un percorso che si inserisce in una visione più ampia, testimoniata anche da iniziative di confronto a livello nazionale ospitate in città, come il Festival della rigenerazione urbana.

Nei prossimi mesi l’amministrazione costituirà un tavolo tecnico di lavoro aperto ad Ance, alla consulta degli ordini professionali, alla Fondazione Centenario e alle altre associazioni accreditate, per accompagnare le prossime fasi del processo.