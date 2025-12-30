È di Monte San Biagio la ragazza trovata morta a Milano: è Aurora Livoli, 19 anni

LATINA – È di Monte San Biagio in provincia di Latina la ragazza trovata morta a Milano in circostanze ancora da chiarire. Il corpo è stato identificato oggi pomeriggio attraverso le immagini diffuse dalla Procura che hanno raggiunto i genitori della giovane. Da quanto si apprende si tratta di Aurora Livoli, 19 anni, nata a Roma e residente in provincia di Latina. La giovane, la cui scomparsa era stata denunciata dai genitori il 4 novembre, aveva chiamato casa l’ultima volta il 26 novembre per spiegare che si era allontanata volontariamente e che non sarebbe tornata. Non aveva detto dove si trovava.

Il suo corpo è stato trovato semisvestito e privo di vita lunedì mattina in via Paruta a Milano. Una telecamera l’ha ripresa nella vicina via Padova in compagnia di un uomo e proprio questi frame diffusi dagli inquirenti hanno reso possibile l’identificazione.

La vittima al momento del ritrovamento era seminuda e senza documenti, aveva segni al collo e un’ecchimosi all’occhio sinistro. Per chiarire le cause della morte sarà eseguita l’autopsia.