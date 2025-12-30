Ponte sul Canale Mascarello, Sogin sblocca il finanziamento dell’opera

LATINA – La Sogin sbloccherà il finanziamento per il ponte sul canale Moscarello a Foce Verde, chiuso da anni. Succede dopo il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici chiesto dalla società che si sta occupando del decommissioning per quantificare l’importo da destinare al progetto che nasce come opera compensativa dei lavori in corso nella ex centrale nucleare di Borgo Sabotino.

La Sogin infatti si era impegnata a finanziare l’opera con un atto sottoscritto con il Comune nel 2021 dopo che il consiglio comunale aveva votato, tra quelli proposti, il progetto che prevedeva la demolizione e ricostruzione ex novo dell’infrastruttura. Da allora sono passati quattro anni e i costi sono lievitati. L’ultimo atto della lunga vicenda risale all’ultima commissione Lavori pubblici, a dicembre, quando Sogin ha spiegato che l’aumento dei costi aveva fatto divenire insostenibile l’intervento di Sogin. In pratica, sarebbero stati disponibili circa 4 milioni di euro, a fronte di un’opera da oltre 10 milioni ragione per cui la società proponeva di deviare sul meno oneroso progetto di manutenzione straordinaria.

Il risultato raggiunto – si legge in una nota congiunta di Comune e Sogin – è frutto di un dialogo costante tra Sogin e il Comune di Latina, sviluppato attraverso incontri istituzionali, approfondimenti tecnici e un’interlocuzione continua con i Ministeri competenti, con l’obiettivo condiviso di sbloccare una situazione ingessata e restituire certezze al territorio.

“È un risultato importante, che consente di mantenere un impegno preso con la città di Latina – dichiara l’Amministratore Delegato di Sogin, Gian Luca Artizzu –. Ho ritenuto doveroso seguire personalmente una vicenda che si trascinava da anni e che, a causa di difficoltà amministrative e all’aumento dei costi dell’opera, sarebbe potuta essere interrotta. Abbiamo, invece, scelto di assumerci la responsabilità di trovare una soluzione seria, per quanto complessa, nel pieno rispetto delle regole. Vorrei ringraziare quanti hanno contribuito al raggiungimento di questo risultato, dai Ministeri competenti, al Sottosegretario Claudio Durigon, al Presidente del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici Massimo Sessa, all’Amministrazione Comunale di Latina e ai suoi Uffici Tecnici”.

“Ringrazio Sogin e l’Amministratore Delegato Artizzu per il lavoro svolto con determinazione e trasparenza – afferma il Sindaco di Latina, Matilde Celentano –. È stata una fase complessa, che ha richiesto un confronto continuo e leale tra istituzioni. Oggi possiamo dire che la città di Latina vede finalmente riaprirsi una prospettiva concreta per un’opera attesa da troppo tempo: lo sblocco dell’iter amministrativo per il ponte Mascarello rappresenta un passaggio atteso e significativo per la nostra comunità. Dopo oltre dieci anni di chiusura a causa di criticità strutturali, si compie oggi un passo concreto verso la restituzione alla cittadinanza di un’infrastruttura strategica per il territorio di Sabotino e per la viabilità locale”.

L’iter dunque riparte (quasi da zero). Comune e Sogin dovranno ora aggiornare gli atti operativi e avviare le successive attività tecniche e amministrative necessarie per arrivare al nuovo progetto e all’esecuzione dei lavori necessari per raggiungere il vero obiettivo: la riapertura del ponte.