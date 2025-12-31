ASCOLTA RADIO LUNA ASCOLTA RADIO IMMAGINE ASCOLTA RADIO LATINA  

la guarigione

Sta meglio e sorride dal suo letto d’ospedale Bruno Petrone il calciatore di Minturno accoltellato a Napoli

Il sindaco gerardo Stefanelli: "Un regalo per tutti. Forza Bruno"

MINTURNO – Sta meglio e sorride dal suo letto d’ospedale Bruno Petrone il  calciatore 18enne di Minturno in forza all’Angri Calcio accoltellato a Napoli nella zona dei baretti a Chiaia da un gruppo di minorenni arrestati con l’accusa di tentato omicidio e di aver premeditato l’agguato. Dopo l’intervento subito all’arrivo all’ospedale San Paolo dove gli è stata asportata la milza, le condizioni sono andate via via migliorando. “La nostra felicità è vederlo sorridere e rivederlo, al più presto, correre e giocare di nuovo”, è il post della società sportiva che pubblica la foto del ragazzo condivisa dal sindaco di Minturno Gerardo Stefanelli che ha commentato “Il sorriso di Bruno, un regalo per tutti. Forza Bruno”.

 

