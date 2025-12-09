Apertura straordinaria di Ninfa a sostegno di Etikey Impresa Sociale

CISTERNA – Si è tenuta nella giornata di ieri l’apertura straordinaria dei suggestivi giardini di Ninfa. La Fondazione Roffredo Caetani, che gestisce il parco, ha portato avanti l’iniziativa in sostegno a un progetto sociale molto importante del territorio: l’Etikey Impresa Sociale. Quest’ultimo nasce dall’incontro tra il Centro Donna Lilith APS e Diaphorà APS, associazioni importantissime per la tutela dei diritti e dell’inclusione in provincia di Latina.

Tutti gli incassi raccolti nell’apertura straordinaria di ieri, a cui hanno presenziato anche i Carabinieri a cavallo, sono stati devoluti in beneficenza ad Etikey, che impiegherà la somma per le sue attività, come percorsi di formazione volti all’inserimento nel mondo del lavoro e alla crescita sul piano dell’autonomia di donne che hanno vissuto situazioni di violenza e di giovani con disabilità.