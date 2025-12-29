Latina, feste sicure: la Guardia di Finanza intensifica i controlli su commercio e lavoro irregolare

In vista delle festività, il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Latina ha avviato un piano di controlli mirati per tutelare l’economia legale e la sicurezza dei consumatori. L’iniziativa rientra nella strategia promossa dal Comando Regionale Lazio per rafforzare la legalità economico-finanziaria e prevenire rischi legati a pratiche commerciali illecite.

Oltre 50 militari hanno ispezionato 49 attività in tutta la provincia, tra negozi di beni di consumo, minimarket alimentari, autolavaggi, barberie, esercizi di bar e ristorazione, gestiti sia da italiani sia da operatori stranieri. Dai controlli sono emerse violazioni fiscali in 20 esercizi e l’impiego di 18 lavoratori irregolari, di cui tre senza permesso di soggiorno.

Sono stati inoltre sequestrati oltre 200 capi di abbigliamento contraffatti, 115 accessori tecnologici non sicuri, circa 160mila articoli natalizi e 8.500 giocattoli non conformi alle norme di sicurezza. I titolari sono stati segnalati alle autorità competenti e sanzionati per un totale superiore ai 450.000 euro.

La Guardia di Finanza sottolinea come queste attività contrastino pratiche dannose per l’economia e per i consumatori, proteggendo chi opera rispettando le regole e garantendo sicurezza e legalità durante le feste.