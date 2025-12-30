Latina, chiusura del Giubileo diocesano nella cattedrale di San Marco

Si è svolta ieri pomeriggio, nella cattedrale di San Marco a Latina, la celebrazione per la chiusura del Giubileo a livello diocesano. La Santa Messa è stata presieduta dal vescovo Mariano Crociata e concelebrata dal clero diocesano, alla presenza di quasi mille fedeli provenienti dai diversi centri della Diocesi pontina.

Nel corso dell’omelia, monsignor Crociata ha tracciato un bilancio dell’anno giubilare, sottolineando come il Giubileo sia stato vissuto in modo intenso e partecipato, attraverso iniziative parrocchiali, incontri dedicati a specifiche realtà ecclesiali e il pellegrinaggio giubilare diocesano. Un cammino che ha prodotto frutti soprattutto sul piano spirituale personale, ma anche nelle relazioni tra le comunità e nella collaborazione pastorale. Il vescovo ha però richiamato anche alla responsabilità sociale e civile che il rinnovamento giubilare comporta, evidenziando la necessità di un percorso ancora lungo da compiere in questo ambito.

In coincidenza con la festa della Sacra Famiglia, Crociata ha poi ribadito il ruolo centrale della famiglia, affidando alla comunità ecclesiale il compito di accompagnare le persone lungo tutto il percorso di vita familiare, dalla preparazione al matrimonio fino all’impegno nella società. Un impegno che si articola nella pastorale ordinaria, nel sostegno alle famiglie in difficoltà, nell’educazione delle nuove generazioni e nella solidarietà verso le situazioni di fragilità, anche attraverso i servizi diocesani come “Il Pozzo” e il Consultorio familiare.

Al termine della celebrazione, il vescovo ha consegnato al clero e ai fedeli una copia della Lettera pastorale 2025/2026, dal titolo “Attirerò tutti a me”, presentata come frutto del cammino giubilare. La celebrazione si è conclusa con un augurio di un santo Natale rivolto a tutta la comunità diocesana.