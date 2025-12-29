Provincia di Latina, il Presidente Stefanelli traccia il bilancio del 2025 tra scuole, viabilità e turismo

Il 2025 si chiude per la Provincia di Latina con risultati importanti e progetti che guardano al futuro. Il Presidente Gerardo Stefanelli, nel presentare il report di fine anno, ha tracciato un bilancio delle principali attività, dall’istruzione alla valorizzazione del territorio, dalla viabilità al sostegno ai dipendenti dell’ente, sottolineando l’impegno dell’amministrazione a lavorare per le comunità e per lo sviluppo integrato della provincia.

Tra i progetti più significativi dell’anno, il Presidente ha citato l’inaugurazione del nuovo edificio del liceo Manzoni di Latina, realizzato con i fondi del PNRR e completato in tempi rapidi, mentre sul fronte della mobilità, la Provincia ha destinato risorse significative al rifacimento e alla manutenzione delle strade provinciali, con interventi mirati su tratti danneggiati da calamità naturali:

Valorizzazione del territorio e turismo. Un’altra priorità del 2025 è stata la promozione del tratto pontino della Via Appia attraverso una rete di comuni, associazioni, scuole e imprenditori. Il progetto dell’Appia Regina Viarum ha rafforzato la collaborazione tra i territori e aperto la strada a uno sviluppo turistico:

Sfide e prospettive finanziarie. Non sono mancati i temi critici. Stefanelli ha evidenziato il problema dei fondi, sottolineando come il prelievo annuale di 20 milioni da parte del governo nazionale limiti la capacità della provincia di rispondere efficacemente ai bisogni dei comuni. L’auspicio del Presidente è una riforma che restituisca maggiore autonomia finanziaria e funzionale agli enti locali. A chiusura dell’anno, Stefanelli ha annunciato l’attivazione della prima polizza sanitaria integrativa per tutti i dipendenti dell’amministrazione, primo esempio di questo tipo sul territorio provinciale: