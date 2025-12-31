NewPrinces perfeziona l’acquisizione di Plasmon e dello stabilimento produttivo di Latina

LATINA – Arriva nell’ultimo giorno del 2025 la notizia che NewPrinces ha perfezionato l’acquisizione di Plasmon da Kraft Heinz, acquisizione che comprende il passaggio di proprietà dello stabilimento produttivo di Latina che andrà a New Princes Italia.

Nella nota, un passaggio viene dedicato proprio allo stabilimento di Latina, “un sito produttivo ad alta capacità che realizza un’ampia gamma di prodotti per l’infanzia, inclusa la produzione di circa 1,8 miliardi di biscotti Plasmon all’anno destinati al mercato italiano”. Poi le garanzie: “Lo stabilimento – vi si legge – impiega circa 300 persone e l’attività, compreso lo stabilimento e i suoi dipendenti, continuerà ad operare regolarmente sotto la proprietà di NewPrinces. Inoltre, il sito di Latina continuerà a produrre per Heinz Baby Food per il mercato UK in virtù di un accordo di co-packing”. Un passaggio riguarda anche l’ottimizzazione dei processi produttivi e gestionali. “Il razionale industriale – recita il comunicato stampa – è supportato da solide sinergie operative e benefici di scala. L’acquisizione dello stabilimento di Latina, specializzato nella produzione di biscotti, puree in vasetti e pouch, è complementare allo stabilimento di Ozzano Taro di NewPrinces, focalizzato su latte liquido e formule per l’infanzia. Insieme, tali asset costituiscono una piattaforma produttiva altamente integrata, in grado di ottimizzare l’efficienza produttiva, ampliare la copertura di prodotto e creare un hub industriale paneuropeo completo per tutte le categorie del baby food”.

Angelo Mastrolia, Presidente di NewPrinces, ha commentato: “Il perfezionamento di questa Operazione rappresenta il compimento di una visione strategica di lungo periodo. Riportare in Italia marchi come Plasmon, Nipiol, BiAglut, Aproten e Dieterba, profondamente radicati nell’identità del nostro Paese, insieme a uno stabilimento produttivo altamente efficiente come quello di Latina, rafforza la nostra posizione”.

Come indicato in sede di IPO, Princes Group plc rappresenterà il principale veicolo per le attività di NewPrinces nel settore della produzione alimentare. In tale contesto, Princes Italia S.p.A. (“Princes Italia”), controllata diretta di Princes Group plc, ha sottoscritto con Plasmon un affitto di ramo d’azienda, con efficacia dal 1° gennaio 2026. Ai sensi dell’Affitto di Ramo d’Azienda, tutte le attività relative alla produzione, confezionamento, commercializzazione, vendita e distribuzione degli alimenti per l’infanzia e dei prodotti di nutrizione specializzata di Plasmon saranno trasferite a Princes Italia. L’Affitto di Ramo d’Azienda prevede il pagamento da parte di Princes Italia di un canone annuo pari a €3 milioni, oltre a una componente variabile pari all’1,5% dei ricavi derivanti dall’operatività del business. Il contratto ha una durata iniziale di tre anni ed è rinnovabile a discrezione esclusiva di Princes Italia, previo preavviso di sei mesi a Plasmon.