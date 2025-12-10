Parkinson, Alzheimer o Idrocefalo Normoteso? Una patologia curabile, l’evento a Latina

Latina – Sabato 13 dicembre 2025 alle 20.30, presso il Multisala Oxer di Latina, sarà presentato il documentario “Nati una seconda volta”, diretto da Valentino Finocchito con il supporto logistico di Riccardo Franco. L’opera racconta, attraverso intime interviste, la rinascita di quattro pazienti che, grazie ad un intervento neurochirurgico, hanno visto cambiare radicalmente la propria vita. L’evento è promosso da NeuroVita – Insieme per la Ricerca, l’associazione guidata dal neurochirurgo Gianpaolo Petrella, impegnata nella sensibilizzazione sull’Idrocefalo Normoteso: una patologia spesso confusa con Parkinson e Alzheimer, ma che, a differenza di queste, può essere curata attraverso una diagnosi tempestiva e interventi mirati. La serata, condotta da Antonella Melito, offrirà anche un momento di confronto sulla conoscenza della patologia in Italia e nel mondo, analizzando i progressi raggiunti negli ultimi anni. Durante l’evento sarà inoltre proiettato il cortometraggio “Dall’oblio alla luce”, realizzato da SaccoMatto, che in chiave narrativa racconta il percorso dal buio della malattia alla ritrovata consapevolezza.L’iniziativa si terrà sabato 13 dicembre alle ore 20:30 presso il Multisala Oxer di Latina, in viale P. L. Nervi.

Il Neurochirurgo Gianpaolo Petrella

Ingresso gratuito, con prenotazione obbligatoria tramite QR code presente sulla locandina ufficiale.

L’evento è realizzato insieme al MAD Museo d’arte diffusa di Fabio D’Achille, all’artista Cristina Bertolissio e con il patrocinio di ASL Latina, dell’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di Latina,Porterà i saluti dell’amministrazione comunale di Latina il Presidente della Commissione Servizi Sociali e Consigliere Comunale Nicola CataniL’Associazione NeuroVita rinnova il proprio impegno nel diffondere conoscenza, offrire supporto ai pazienti e alle famiglie e promuovere l’importanza di riconoscere tempestivamente i segnali dell’Idrocefalo Normoteso.