Al “Calabresi” di Sezze, il centro diurno presenta l’evento “Un magico Natale” 

SEZZE – Anche quest’anno il Centro Diurno “Carla Tamantini” di Sezze rinnova la tradizionale manifestazione dedicata al Natale setino, un momento speciale in cui condivisione, affetto e partecipazione si intrecciano in un’unica grande festa. Venerdì 12 dicembre alle 17:00, il Centro Sociale “U. Calabresi” aprirà le sue porte per accogliere familiari, amici e tutti coloro che desiderano vivere, insieme ai ragazzi ospiti del centro, la magia e il calore del Natale. L’edizione di quest’anno porta con sé un’emozione particolare: sul palco arriverà il Magico Dadà, un ospite molto caro ai ragazzi, che già hanno avuto modo di conoscerlo e apprezzarne la sensibilità, la simpatia e la capacità di far sognare. Il suo spettacolo, pensato proprio per loro, sarà un momento di stupore, leggerezza e meraviglia, capace di far brillare gli occhi di grandi e piccoli. Accanto allo show, tornerà il Mercatino di Natale, un appuntamento che nel tempo è diventato simbolo dell’impegno, della creatività e della dedizione che i ragazzi mettono ogni giorno nelle attività del Centro Diurno. I manufatti esposti – curati e realizzati con il sostegno prezioso delle operatrici – raccontano storie di crescita, pazienza, talento e collaborazione. Oggetti semplici ma colmi di valore, perché frutto di un percorso condiviso e portati con orgoglio davanti alla comunità. Sarà un pomeriggio di festa, di incontri e sorrisi: un invito ad avvicinarsi, a lasciarsi coinvolgere dall’entusiasmo dei ragazzi, a vivere un’esperienza autentica capace di ricordarci ciò che il Natale rappresenta davvero – la bellezza dei piccoli gesti, il calore dello stare insieme, la forza della solidarietà. L’ingresso è libero