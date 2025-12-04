Premio Campiello Giovani, la presentazione nella  manifestazione promossa  dal Gruppo Giovani Imprenditori di Unindustria

LATINA – Anche quest’anno il Gruppo Giovani Imprenditori di Unindustria supporta la Fondazione Campiello nella promozione del concorso letterario. Il bando è stato presentato oggi presso la Curia Vescovile di Latina. Hanno patrocinato l’iniziativa il Comune di Latina, la Camera di Commercio Frosinone e Latina e l’Azienda Speciale Informare. Ad aprire i lavori il Prefetto di Latina Vittoria Ciaramella; in rappresentanza della Camera di Commercio Frosinone Latina il Segretario Generale Pietro Viscusi e in rappresentanza del Comune di Latina la consigliera comunale Simona Mulè. E’ seguita la presentazione del nuovo bando da parte di Claudia Ciufo, Presidente GGI Unindustria Latina; La storia del premio è stata illustrata da Carla Picozza, consigliera delegata all’Internazionalizzazione di Informare. E’ seguita la tavola rotonda “Parole e Capitale Umano in Movimento”, alla quale hanno preso parte Alda Paola Baldi, Vice Presidente Unindustria con delega al Capitale Umano ed Eugenio Calearo Ciman, componente comitato di gestione Premio Campiello. E’ intervenuta quindi Valeria Arieti, finalista del Premio Campiello Giovani 2025 con il suo racconto “Le cose che cadono”. A moderare i lavori Fiammetta Palpati, autrice italiana, vincitrice nel 2024 del Campiello Opera prima con il suo romanzo “La casa delle orfane bianche”. Sono stati quindi consegnati i premi per i saggi presentati nel Campiello giovani 2025. I riconoscimenti sono andati a Lorenzo Valente per “Metastasi”, a Giorgia Brunetti per “Fino a sfiorare il cielo”; a Chiara Impicciche per “Funestus veternus”; a Eleonora Consalvi per “Oltre lo sguardo degli altri” e a Maria Marocco per “Vi smaschero il cuore”. Le conclusioni della giornata sono state portate da Fausto Bianchi, Presidente PI Confindustria e da Virginia Gullotta Vice Presidente GGI Unindustria. Hanno partecipato all’iniziativa gli alunni delle scuole San Benedetto di Latina; l’ITS Meccatronico del Lazio, sede di Latina; il Liceo Scientifico E. Majorana; il polo tecnico dell’IIS M. Ramadù di Cisterna di Latina; e IIS Teodosio Rossi di Priverno. “Il Premio Campiello Giovani – dichiara la Presidente del Gruppo Giovani Imprenditori di Latina, Claudia Ciufo – è un riconoscimento che da oltre trent’anni investe nel talento dei giovani, valorizzando la scrittura come strumento di crescita e innovazione. La sua storia conferma quanto il legame tra cultura e impresa sia un motore fondamentale di sviluppo: dove c’è cultura, c’è impresa; e dove c’è impresa, c’è un bisogno costante di immaginare, di creare e di innovare”.