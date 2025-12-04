A Latina, si insedia l’Agorà delle ragazze e dei ragazzi: nasce un nuovo spazio di cittadinanza attiva

LATINA – Nell’aula consiliare del Comune di Latina si è tenuta questa mattina la seduta d’insediamento dell’Agorà delle ragazze e dei ragazzi, organismo rappresentativo dedicato alla partecipazione attiva degli studenti delle scuole secondarie di primo grado – Alessandro Volta, Prampolini, Emma Castelnuovo e Da Vinci-Rodari – alla vita civile e alle istituzioni democratiche locali. Per l’occasione hanno incontrato i giovani delegati, per presentarsi e illustrare il programma di lavoro, il sindaco Matilde Celentano, l’assessore alle Politiche giovanili Andrea Chiarato e l’assessore alla Pubblica istruzione Francesca Tesone. Presenti anche l’assessore Michele Nasso e i consiglieri comunali Claudio Di Matteo, Renzo Scalco, Giuseppe Coluzzi, Floriana Coletta, Vincenzo Valletta e Roberto Belvisi. In aula erano presenti i 40 ragazzi sorteggiati, insieme ai docenti e ai dirigenti scolastici, che hanno condiviso aspettative e riflessioni su questa nuova esperienza di cittadinanza attiva.

“Grazie al lavoro portato avanti dagli assessori Andrea Chiarato e Francesca Tesone – afferma il sindaco Matilde Celentano – nonché all’impegno di tutti i componenti della commissione Politiche giovanili, presieduta dal consigliere Claudio Di Matteo, anche i ragazzi delle scuole secondarie di primo grado avranno ora l’opportunità di contribuire a cambiare il volto della nostra città. Ringrazio insegnanti e genitori che accompagnano i ragazzi in questo percorso. Mi aspetto grandi cose da questo nuovo organo rappresentativo: che questa esperienza sia l’inizio di un cammino capace di dare risposte alle vostre aspettative future, da realizzare nella nostra città, una comunità giovane, aperta e inclusiva, chiamata a crescere con progetti sostenibili e innovativi, pronta ad affrontare le sfide economiche e sociali dell’immediato futuro”.

“L’Agorà delle ragazze e dei ragazzi – aggiunge l’assessore alle Politiche giovanili Andrea Chiarato – è composta da 20 ragazze e 20 ragazzi ed è pensata per favorire il dialogo tra l’Ente locale e le nuove generazioni, creando inoltre un rapporto di collaborazione con il Consiglio delle Bambine e dei Bambini e con il Forum dei Giovani, garantendo continuità di comunicazione tra le diverse fasce d’età. Oggi abbiamo presentato le prime iniziative che realizzeremo insieme: i ragazzi proporranno alla commissione Toponomastica una rosa di nomi per l’intitolazione dello skatepark che sorgerà al parco Santa Rita, parteciperanno all’accensione dell’albero di Natale e all’inaugurazione dei presepi dell’8 dicembre e alla cerimonia del passaggio della Fiamma Olimpica del prossimo 26 dicembre. Seguiranno momenti di confronto dedicati alla Giornata della Memoria e al Giorno del Ricordo, e saranno inoltre la giuria del premio di letteratura sportiva digitale Digital Invictus. Contribuiranno, infine, alla pubblicazione del loro primo libro digitale, contenente 40 storie di sport, che sarà presentato durante la rassegna ‘Sport tra le righe’”.

“L’Agorà – conclude l’assessore all’Istruzione Francesca Tesone – rappresenta uno spazio prezioso in cui i nostri ragazzi possono esercitare concretamente la cittadinanza, imparando a confrontarsi, a proporre idee e a lavorare insieme. La scuola non è soltanto il luogo dell’apprendimento, ma anche quello in cui si sviluppano responsabilità, senso civico e consapevolezza. Vedere questi giovani così motivati e desiderosi di partecipare è un grande segnale di fiducia per il futuro della nostra comunità. Come assessorato continueremo a sostenere con convinzione tutte le iniziative che favoriscono la crescita culturale e civica degli studenti, certi che da loro possano nascere proposte autentiche e visioni innovative per la città”.