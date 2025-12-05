Triplo appuntamento tra il Ponchielli e il D’Annunzio con ‘Di note e di parole’

La rassegna “Di note e di parole”, promossa e patrocinata dal Comune di Latina, torna con una giornata ricchissima di appuntamenti che intrecciano letteratura, teatro, approfondimento culturale e memoria del territorio. Il programma di venerdì 5 dicembre propone tre eventi distinti, distribuiti tra il Teatro Ponchielli e il foyer del Teatro D’Annunzio, per un percorso che parte dall’omaggio ad Antonio Pennacchi, attraversa le voci degli autori pontini e si conclude con la presentazione di un saggio dedicato a Papa Leone XIII.

La mattinata sarà dedicata al romanzo “Canale Mussolini”, capolavoro di Antonio Pennacchi e Premio Strega 2010. Alle ore 11 il Teatro Ponchielli ospiterà la riduzione teatrale del libro, diretta da Clemente Pernarella e interpretata attraverso le letture dell’attrice Melania Maccaferri. Lo spettacolo guiderà gli studenti della scuola Volta nel cuore dell’epopea della bonifica delle Paludi Pontine e della saga della famiglia Peruzzi, ricostruendo vicende storiche, umane e politiche che hanno portato alla nascita di Littoria/Latina. All’evento saranno presenti l’onorevole Giovanna Miele, componente della VII Commissione Cultura della Camera, che ha sostenuto la realizzazione della rassegna, e il sottosegretario alla Cultura Lucia Borgonzoni. Vista l’alta richiesta da parte delle scuole, il Comune sta valutando una replica in una data simbolica: il 18 dicembre, giorno dell’anniversario della fondazione della città.

Nel pomeriggio, alle ore 17, il foyer del Teatro D’Annunzio accoglierà l’incontro con gli autori pontini dal titolo “Alla ricerca di un centro di gravità permanente”. Sarà un momento di dialogo sul mestiere di scrivere, sull’identità culturale del territorio e sui temi ricorrenti nelle opere degli scrittori locali. L’appuntamento, moderato da Michela Sagnelli, vedrà la partecipazione di Gian Luca Campagna, Stefania De Caro, Bruno Vitiello, Assunta Gneo, Dante Ceccarini, Avanzino Capponi, Giulio Mazzali e Virginia Vicinanza.

La giornata si concluderà alle 19, sempre nel foyer, con la presentazione del libro “Leone XIII, costruttore di ponti tra passato e futuro” (Ed. Atlantide), scritto da Mauro D’Arcangeli e moderato da Michela Sagnelli. Il saggio ripercorre la figura e il pensiero sociale del pontefice attraverso l’enciclica “Rerum novarum”, documento fondamentale nella storia della Chiesa per la definizione della moderna dottrina sociale.

Intanto, si chiude la terza giornata della rassegna con l’incontro che questa mattina ha portato al Foyer del D’Annunzio il libro “Prima morte. Il Cantico delle creature in carcere” di Maurice Bignami. L’appuntamento, rivolto agli studenti dell’Istituto Vittorio Veneto, ha affrontato temi profondi legati alla dimensione interiore dei detenuti grazie agli interventi di Asia Vaudo e Allegra Franciosi, operatrici di FreeFromChains, e alla partecipazione del pittore Roberto Pavoni. Una riflessione intensa sul potere trasformativo della poesia negli spazi di reclusione, che conferma il carattere sociale, civile e culturale della rassegna.