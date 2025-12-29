Sfonda la vetrina di un bar con l’auto, 50enne denunciato dalla Polizia di Cisterna

La Polizia di Stato di Cisterna ha denunciato in stato di libertà un cinquantenne italiano ritenuto responsabile dei reati di danneggiamento e tentate lesioni aggravate, dopo aver sfondato con un’auto la vetrina di un bar.

I fatti risalgono al tardo pomeriggio di ieri, quando gli agenti del Commissariato locale sono intervenuti in località Doganella di Ninfa a seguito di una segnalazione per una lite, collegata a un presunto incidente stradale, avvenuta nei pressi di un esercizio commerciale. Una volta sul posto, i poliziotti hanno accertato che un’auto aveva sfondato la vetrata d’ingresso del locale, provocando ingenti danni strutturali. Il veicolo è stato trovato sotto il portico dell’attività, privo del conducente.

Secondo la ricostruzione effettuata dagli operatori, dopo il primo impatto il mezzo avrebbe effettuato una manovra di retromarcia nel tentativo di colpire nuovamente la vetrina, azione che sarebbe stata interrotta grazie all’intervento di alcune persone presenti. All’interno del bar si trovavano i gestori e alcuni avventori. Nessuno ha riportato ferite, ma una donna, in evidente stato di shock, ha richiesto l’intervento del personale sanitario del 118 ed è stata trasportata in ospedale per accertamenti.

Le prime informazioni raccolte hanno permesso di ricondurre l’episodio a contrasti di natura familiare pregressi, protrattisi nel tempo. Il conducente del veicolo, dopo l’impatto e un acceso diverbio con i presenti, si è allontanato a piedi dal luogo dei fatti. Gli accertamenti successivi hanno consentito di rintracciare l’uomo presso la propria abitazione. In quella sede ha reso spontanee dichiarazioni, ammettendo di aver volontariamente danneggiato il locale e precisando di non aver avuto l’intenzione di arrecare danni alle persone.

L’auto è stata sottoposta a sequestro penale. L’uomo è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria anche per violazioni al Codice della Strada, in quanto risultato privo di patente di guida.