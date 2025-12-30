Sicurezza, prevenzione e contrasto alla criminalità: il bilancio del Comando provinciale dei Carabinieri di Latina

LATINA – Un anno intenso e complesso per l’Arma dei Carabinieri e per tutte le forze di polizia del territorio pontino. A tracciare il bilancio delle attività svolte è il Comandante provinciale dei Carabinieri di Latina, colonnello Christian Angelillo, che ha evidenziato risultati operativi importanti, frutto di un lavoro costante di prevenzione, deterrenza e contrasto ai principali fenomeni criminali.

I risultati ottenuti, spiega Angelillo, non devono essere valutati esclusivamente in termini numerici, ma soprattutto per l’impatto preventivo e dissuasivo esercitato sul territorio, in relazione a fenomeni che colpiscono la provincia in modo particolarmente significativo.

Violenza di genere: accompagnare le vittime verso la libertà

Tra le priorità evidenziate dal Comandante provinciale emerge il contrasto alla violenza di genere, ambito nel quale l’Arma dei Carabinieri è fortemente impegnata non solo sul piano repressivo, ma anche nel supporto alle vittime. Un lavoro svolto in sinergia con fondazioni e realtà del terzo settore, sempre più attive in tutta la provincia per restituire dignità, libertà e autonomia a chi subisce violenza o vive in condizioni di sottomissione.

Truffe agli anziani e nuove tecnologie criminali

Un altro fronte particolarmente delicato è quello delle truffe, soprattutto ai danni delle persone anziane. Angelino sottolinea l’importanza di rafforzare l’attività di prevenzione anche attraverso una comunicazione capillare, diffondendo le principali cautele nei centri di aggregazione e sul territorio. In questo contesto, i comandi di stazione e i presìdi territoriali rivestono un ruolo fondamentale.

Parallelamente, è necessario un investimento sul piano tecnologico per contrastare strumenti sempre più sofisticati utilizzati dalle organizzazioni criminali, capaci di colpire le fasce più fragili della popolazione con modalità nuove e insidiose.

Criminalità organizzata, corruzione e misure interdittive

Il contrasto alla criminalità organizzata e alla corruzione resta un pilastro dell’azione dell’Arma. Un’attività che si sviluppa sia sotto il profilo repressivo, in collaborazione con l’autorità giudiziaria distrettuale e la Procura ordinaria, sia attraverso il lavoro con la Prefettura, in particolare mediante controlli del territorio e l’applicazione di misure interdittive. Strumenti ritenuti fondamentali per arginare l’influenza dell’imprenditoria criminale nella provincia di Latina.

Caporalato: impegno confermato anche per il 2026

Tra i fenomeni monitorati con attenzione c’è anche il caporalato, che – come precisato dal Comandante – non coinvolge l’intero tessuto imprenditoriale, ma specifiche realtà. L’impegno dei Carabinieri proseguirà anche nel 2026, con iniziative mirate a contrastare lo sfruttamento dei lavoratori e a impedire che imprese irregolari possano beneficiare di contributi pubblici.

Armi e droga: due dati allarmanti

Particolarmente significativi i dati relativi al sequestro di armi, effettuato in quantità elevatissime, e alla crescente domanda di sostanze stupefacenti. Un mercato che continua ad alimentare le dinamiche criminali, generando conflitti tra gruppi rivali e favorendo l’uso delle armi come strumento di controllo e dominio del territorio.

Lo stupefacente, spiega Angelino, non è più solo un elemento di marginalità, ma viene sempre più utilizzato come mezzo per inseguire modelli di vita illusori, coinvolgendo non solo i giovani ma anche gli adulti.

Una città più sicura

Nonostante le criticità, il Comandante provinciale conclude con un messaggio positivo: i dati indicano una delittuosità in calo e una città che continua a mantenere un buon livello di sicurezza. L’auspicio per il nuovo anno è quello di rafforzare ulteriormente la percezione di sicurezza tra i cittadini, affinché Latina resti un territorio in cui sia possibile vivere serenamente.