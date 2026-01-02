Campoverde, aggredisce e minaccia i carabinieri durante il Capodanno: arrestato un 48enne

Momenti di tensione nella notte di Capodanno a Campoverde, dove i carabinieri della Sezione Radiomobile del Reparto Territoriale di Aprilia hanno arrestato in flagranza di reato un uomo di 48 anni, residente in zona e già noto alle forze dell’ordine, per violenza, minaccia, oltraggio e resistenza a pubblico ufficiale.

L’episodio si è verificato nel corso dei festeggiamenti in piazza, dove i militari erano impegnati nei servizi di controllo del territorio per garantire sicurezza, serenità e rispetto delle regole. Durante il presidio, i carabinieri hanno notato un individuo in evidente stato di alterazione alcolica che si stava comportando in modo aggressivo nei confronti delle persone presenti.

Alla richiesta di calmarsi e fornire le proprie generalità, l’uomo ha reagito insultando e minacciando i militari, rifiutandosi di collaborare e tentando anche di aggredirli. A quel punto i carabinieri sono intervenuti bloccandolo e procedendo all’arresto.

Il 48enne è stato condotto presso la caserma del Reparto Territoriale di Aprilia e messo a disposizione dell’Autorità Giudiziaria di Latina. L’uomo è stato trattenuto nelle camere di sicurezza in attesa del rito direttissimo, fissato per la mattinata di oggi.