ASCOLTA RADIO LUNA ASCOLTA RADIO IMMAGINE ASCOLTA RADIO LATINA  

fiocco azzurro

È Nicolò il primo nato del Lazio nel 2026: venuto alla luce a Formia allo scoccare della mezzanotte

Si chiama Nicolò ed è il primo nato del Lazio nel 2026. Il bambino è venuto alla luce allo scoccare della mezzanotte presso l’ospedale “Dono Svizzero” di Formia, con parto spontaneo in partoanalgesia. Alla nascita pesava 3 chili e 400 grammi ed è figlio di mamma Elia e papà Antonio. Il neonato e la madre sono entrambi in buone condizioni di salute.

Un evento accolto con gioia anche dal presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, che ha commentato: «Evviva la vita e il futuro che prendono forma», rivolgendo un messaggio di auguri alla famiglia e simbolicamente a tutti i nuovi nati del territorio.

La prima giornata del nuovo anno ha portato altri fiocchi in diverse province del Lazio. A Roma, all’ospedale Sant’Eugenio, è nata Benedetta. A Sora è venuto alla luce Daniele, mentre a Viterbo è nato Raffaele.

Fiocco rosa anche a Latina, dove alle 14.13 del 1° gennaio 2026, all’ospedale Santa Maria Goretti, è nata una bambina, accolta con emozione e felicità dai genitori, una giovane coppia di Sezze.

Clicca per commentare

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Quotidiano Online di Latina

Radio Immagine Uno S.r.l. p.iva 02064050590

Testata Registrata presso il Tribunale di Latina al n. 6/2024

Concesso in Uso per la Commercializzazione a Mondo Radio S.r.l. p.iva 02690280595

Email Redazione
Gennaio 2026
L M M G V S D
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031  

Tutti i diritti sono riservati - Lunanotizie.it - Radio Immagine Uno S.r.l.

In Alto