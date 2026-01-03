Cisterna, vigilia dell’Epifania con la Polifonica Pontina e l’Ensemble “Allegro con Brio”

Appuntamento di prestigio lunedì 5 gennaio a Cisterna, nella Chiesa di Santa Maria Assunta, con la Polifonica Pontina e l’Ensemble “Allegro con Brio”, protagonisti di una serata che unirà liturgia e musica di grande qualità.

Le due formazioni accompagneranno la Santa Messa delle ore 18, officiata da don Fabrizio Cavone, per poi proseguire, al termine della celebrazione, con un concerto dedicato a musiche e canti tratti dai grandi successi italiani e internazionali, non limitati alla sola tradizione natalizia.

Il programma prevede brani di grande rilievo, dall’Ordinarium Missae tratto dal Te Deum Laudamus di Lorenzo Perosi all’Ave Verum Corpus di Wolfgang Amadeus Mozart, passando per White Christmas di Irving Berlin, Mille Cherubini in Coro di Franz Schubert, Minuit Chrétiens di Adolphe Adam e un medley dal musical Il Fantasma dell’Opera. Le esecuzioni saranno curate e dirette dai maestri Cristiano Accardi e Valeria Scognamiglio.

Fondato nel 2010, l’Ensemble “Allegro con Brio” è composto da circa 25 strumentisti, in gran parte formatisi nel corso ad indirizzo musicale della scuola “A. Volpi” di Cisterna, affiancati da musicisti provenienti da diverse realtà della provincia di Latina. L’ensemble collabora stabilmente con importanti formazioni del territorio ed è stato premiato in concorsi musicali nazionali di rilievo.

Per la Polifonica Pontina si tratta di un nuovo appuntamento significativo, a ridosso del 47° anniversario dalla fondazione, dopo le prestigiose esibizioni del 2025 nella Cappella Paolina della Basilica di Santa Maria Maggiore e la partecipazione ufficiale al Giubileo dei Cori e delle Corali promosso dal Dicastero per l’Evangelizzazione.

L’evento rappresenterà anche il saluto ufficiale a don Fabrizio Cavone, da poco alla guida di una delle parrocchie più importanti della diocesi pontina, affidatagli dal vescovo mons. Mariano Crociata.