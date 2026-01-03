Latina, come da tradizione la Befana scenderà dalla Torre Civica

LATINA – Torna in piazza del Popolo il tradizionale appuntamento dell’Epifania organizzato dal Comune di Latina con il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco e la collaborazione della compagnia teatrale “I Sognattori”. Alle 17 del 5 gennaio, la vecchina si calerà dalla Torre Civica per scendere in piazza del Popolo dove atterrerà, a cavalcioni della sua scopa, davanti all’ex Intendenza di Finanza, per poi distribuire ai bambini caramelle e dolcetti.

“Questo evento – ha affermato la sindaca Matilde Celentano – ogni anno richiama migliaia di persone e sono certa che anche quest’anno sarà apprezzato non soltanto dai più piccoli ma anche dagli adulti. Ringrazio il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco per la vicinanza alla nostra comunità, ma anche tutti i volontari della Protezione civile e gli agenti della Polizia Locale impegnati nella gestione dell’evento, così come tutte le associazioni che contribuiscono alla realizzazione dell’intero programma che si svolgerà dal 4 al 6 gennaio compreso, ed in particolare la Pro Loco di Latina che coordina le diverse iniziative. Un doveroso ringraziamento va anche al personale del Suap per il lavoro svolto. Le tradizioni legate alla festa dell’Epifania sono profondamente radicate in tutta Italia e, pur variando da regione a regione, condividono un forte valore simbolico di celebrazione e condivisione. Lo spirito che animano gli eventi della Befana 2026 è lo stesso che abbiamo ricercato e centrato durante tutte le iniziative di queste festività che volgono ormai al termine. Le tradizioni rivestono un ruolo fondamentale nel rafforzare il senso di identità culturale e nel favorire la coesione sociale, mantenendo vivo il patrimonio storico e comunitario del territorio”.

IL VOLO DELLA BEFANA – L’evento clou de “Il volo della Befana” in piazza del Popolo rientra nel progetto “La Magia della Befana”, che ha ottenuto il contributo di Lazio Crea, un percorso dedicato alle famiglie e ai bambini, in programma dal 4 al 6 gennaio, che animerà il centro storico con spettacoli itineranti, parate artistiche, attività ludiche e momenti di intrattenimento per tutte le età.

L’intero programma è realizzato grazie al coordinamento della Pro Loco di Latina. L’evento vede tra le partecipazioni:

· Accademia Creativa, compagnia teatrale Umbra specializzata nell’organizzazione di spettacoli ed eventi di grande impatto scenico. Per la prima volta a Latina porteranno il loro Spettacolo itinerante “Alice nel paese delle Meraviglie”, performance itinerante in stile steampunk di animazione e interazione con il pubblico, che li ha visti come protagonisti in importanti piazze quali Giffoni film Festival, Festival Internazionale Mercantia, Carnevale di Venezia e l’ultimo Eurochocolate di Perugia.

· Per la prima volta anche a Latina, Ludobus Legnogiocando, dal 2003 portano ovunque, con furgoni ecologici, i giochi della collezione realizzata da Manuel Pucci, il progetto promuove il gioco educativo, la socializzazione e la sostenibilità ambientale, trasformando le piazze in spazi di incontro per bambini, ragazzi e famiglie.

· Croce Rossa Italiana – Comitato di Latina, impegnata in attività di animazione per bambini e nella presenza sul territorio, contribuendo a rafforzare il valore sociale e comunitario della manifestazione.

· Norma Comics, realtà di riferimento nel panorama della Provincia di Latina per gli eventi dedicati al fumetto, al cosplay e alla cultura pop, coinvolta nell’organizzazione della Parata Cosplay Contest che vedrà sfilare oltre 15 cosplayer professionisti tra cui i Hero 4 Gotham, direttamente dalla capitale porteranno per le strade di Latina il mondo di Batman e dei suoi Villain.

· Altra assoluta novità per Latina è la Compagnia romana Creme&Brulè, con il classico e intramontabile schema del clown bianco e clown rosso, la danzatrice Valeria Pediglieri e il mangiafuoco Alessio Dantignana si destreggeranno tra serpenti infuocati, pesci fiammeggianti e creature mitologiche, come la maestosa araba fenice, interrotti di tanto in tanto dal piccolo Paperotti, una tenera marionetta palmipede tutta corde che, a tutti costi, vuole far parte dello show.

Il 4 gennaio si inizia alle ore10, e poi alle ore 12 la replica, con la Compagnia Barracuda per la parata “Arriva la Befana” nel centro storico. Nel pomeriggio, in piazza del Popolo, dalle ore 15.30 alle ore 19.30, in collaborazione con Animazione Sunflower, Truccabimbi, sculture di palloncini e mascotte, mentre nell’isola pedonale si esibirà di nuovo la Compagnia Barracuda con la parata “White Enchanted”.

Inoltre, alle 17.30, nei giardini comunali dove è allestito il Christmas Village, ci sarà il Magic show di Carotina, organizzato da “Non solo Danza”.

Il 5 gennaio, alle ore 15.30, nel centro storico la parata “Alice in Wonderland” a cura della Compagnia Accademia Creativa; alle 17 in piazza del Popolo “Il Volo della Befana”, a cura del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco in collaborazione con la Compagnia teatrale “I Sognattori” di Latina: le caramelle per tutti i bambini, gentilmente offerti dal Carrefour Market di Latina.

E nel Christmas Village, sempre alle 17.30, Befana Lab “Creativa Mente”, a cura di Nsd.

Il 6 gennaio, dalle 10 alle 13, in piazza del Popolo il Ludobus – Legnogiocando e, sempre in piazza del Popolo alle ore 11.30, il raduno Moto Club Polizia di Stato per la consegna dei gadget e dalle 15 alle 20 Truccabimbi e sculture di palloncini in collaborazione con la croce Rossa Italiana. Dalle 15.30 alle 18.30, in centro storico, la Parata Cosplay, di Hero 4 Gotham e Norma Comics. Alle ore 17, e in replica alle ore 18.30, in piazza del Popolo, “L’unico Circo con gli animali di fuoco” della Compagnia Circo Cerini.

La chiusura del Christmas Village è affidata allo spettacolo Elfi Dance, sempre a cura di Nsd, con inizio alle ore 17.30.

Tutti gli eventi potrebbero subire variazioni di orario in caso di avverse condizioni meteorologiche.