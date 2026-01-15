Cisterna Volley – Monza, una gara che vale come una finale

CISTERNA – Nuovo appuntamento con il campionato per Cisterna Volley che stasera (giovedì 15 gennaio), al PalaSport di via Delle Province, ore 20.30, giocherà contro Monza nella 16esima giornata della SuperLega, quinta di ritorno. L’appuntamento è di quelli importanti, dopo la sfilza di risultati negativi dei pontini: “La gara va affrontata come fosse una finale”, dicono dal Club, presentando la sfida.

Il Cisterna arriva da nove sconfitte consecutive, l’ultima patita a Milano nonostante abbia giocato una buona pallavolo. La Vero Volley Monza di partite consecutive ne ha perse quattro, l’ultima contro Piacenza, ma con 12 punti in classifica (al pari di Cuneo, e con uno in più di Padova che ne ha 11) potrà giocare sfoggiando una tranquillità maggiore rispetto a Cisterna, che di punti ne ha 7 (soltanto tre in più di Grottazzolina che gioca questa sera in casa il derby marchigiano contro la Lube Civitanova). Va da sé che vincere domani sera rappresenta un’opportunità troppo grossa per lasciarsela scappare.

“Per tante ragioni questa partita rappresenta una tappa importantissima – dichiara coach Daniele Morato – per la classifica, per il morale, per rendere felici i tifosi, per dare una soddisfazione alla società, per noi stessi che continuiamo a lavorare con la convinzione di sempre, consapevoli che dobbiamo dare una sterzata alla nostra stagione. A Milano abbiamo giocato una buona gara, senza conquistare punti: mi rendo conto che rischio di essere ripetitivo perché queste sono frasi dette anche in altre occasioni, in merito a gare chiuse allo stesso modo con una sconfitta; ma è un dato di fatto. A Milano non abbiamo raccolto punti pur giocando bene, ma non possiamo più accontentarci di giocare bene senza portare nulla a casa. Per fare punti serve qualche dettaglio in più, e con Monza i dettagli faranno la differenza. E’ una gara da vincere e basta. Non ci sono mezzi termini per presentare questa sfida: ripartiamo dalle cose buone fatte all’Allianz Cloud, sappiamo che servirà una prestazione di livello, conosciamo l’importanza della posta in palio. Tutto ciò dobbiamo metterlo in campo, giocando al massimo dal primo all’ultimo punto”.

Arbitri del match sono Umberto Zanussi e Serena Salvati (3^ Giorgia Adamo). Video Check: Immacolata Arienzo. Segnapunti: Marco Leonbardi Diretta Rai Play e VBTV

L’unico ex della sfida è Filippo Lanza, che nell’ultimo match ha abbattuto la barriera dei 4mila punti in carriera in SuperLega (ed è a 27 attacchi vincenti dai 3.500). Tommaso Barotto è a 12 punti dai 100 stagionali. Sul fronte avversario, il centrale e capitano di Monza Thomas Beretta è vicino al traguardo dei 900 muri vincenti in carriera, distante 5 block.