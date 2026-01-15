Latina accende i riflettori sul talento: audizioni da tutta Italia e una finale con una giuria d’eccellenza

Latina si prepara a diventare, per alcuni giorni, il centro nevralgico della creatività e del talento artistico.

Tutto pronto per le audizioni di Viviamo D’arte Festival che hanno registrato una partecipazione altissima, circa 200 concorrenti che arrivano da ogni parte d’Italia: dalla Sicilia a Milano, da Palermo al centro-nord.

«Abbiamo persone che erano già in viaggio nella notte per raggiungere Latina», racconta Luca Ceccherelli , uno dei due Direttori Artistici . «Un’affluenza così importante ci ha spinto a dividere le audizioni in tre giorni, per garantire a tutti il giusto spazio sul palco».

Un segnale forte, che conferma quanto iniziative culturali strutturate e credibili riescano ad attrarre attenzione, energie e pubblico anche oltre i confini territoriali.

Fondamentale, in questo percorso di crescita, è stato il sostegno degli sponsor, sempre più numerosi. Un supporto che non si limita all’aspetto economico, ma che contribuisce ad alzare il livello complessivo della manifestazione.

«Il fatto che ci siano partner che credono nel progetto permette di crescere anno dopo anno, di migliorare la qualità e di offrire ai partecipanti un’opportunità concreta: esibirsi davanti a una giuria di grande valore.»

Le audizioni vedono infatti la presenza di una giuria d’eccellenza, composta anche da giornalisti del territorio, a garanzia di uno sguardo competente ma attento al contesto locale.

Il percorso culminerà nella finale del 6 marzo al Teatro D’Annunzio, dove a giudicare i finalisti saranno tre nomi di primo piano del panorama artistico italiano: Grazia Di Michele, Luca Pitteri e Rita Perrotta.

«Il copione è scritto solo in parte: l’ultima parola spetta ai giudici, ma soprattutto al pubblico.» Il voto della platea, già sperimentato con successo lo scorso anno, tornerà protagonista anche in questa edizione. «È stato molto bello dare voce a chi l’arte la vive davvero. Non solo i tecnici, ma anche il pubblico deve poter scegliere, come avviene nei grandi festival.»

I biglietti per la finale saranno disponibili da domani su viviamodarte.it.

Le audizioni, aperte al pubblico, si svolgeranno dal 16 gennaio al Centro Commerciale Latinafiori, in Piazza dei Bonificatori, con spettacoli e performance dalla mattina alla sera.

Un evento che unisce arte, partecipazione e crescita culturale, confermando quanto Latina possa essere terreno fertile per il talento e la creatività.