Carnevale Campagnolo, maestri cartapestai al lavoro a Santi Cosma e Damiano

SS COSMA E DAMIANO – Sta per tornare uno degli appuntamenti più attesi e rappresentativi del territorio: il Comune di Santi Cosma e Damiano annuncia l’organizzazione della 43ª edizione del Carnevale Campagnolo, storica manifestazione della tradizione locale che da oltre quarant’anni anima la comunità con creatività, musica e partecipazione popolare. L’evento si svolgerà nella località Campomaggiore con le tradizionali sfilate ed esibizioni nelle giornate di domenica 15 e domenica 22 febbraio 2026.

Protagonisti dell’edizione 2026 saranno, come da tradizione, i carri allegorici realizzati dai Maestri Cartapestai sancosimesi, veri artisti della cartapesta. Sono attualmente in fase di ultimazione circa dieci carri allegorici, frutto di mesi di lavoro artigianale, che si distingueranno per imponenza, originalità, satira e qualità scenografica. A completare lo spettacolo, la partecipazione di gruppi mascherati e associazioni del territorio, che contribuiranno a creare un evento inclusivo e adatto a tutte le fasce d’età.

«Il Carnevale Campagnolo non è soltanto una festa, ma un patrimonio vivo della nostra comunità», dichiara il Sindaco di Santi Cosma e Damiano, Franco Taddeo. «Da veterano di questa manifestazione, che ho visto crescere ed evolversi nel corso dei decenni, posso affermare con orgoglio che rappresenta uno dei momenti più autentici di partecipazione, creatività e appartenenza. È una tradizione che unisce generazioni e che merita di essere tutelata e valorizzata».

L’Amministrazione Comunale ha già provveduto alla costituzione del Comitato Organizzatore del Carnevale Campagnolo e alla pubblicazione di specifici avvisi pubblici finalizzati alla raccolta delle domande di partecipazione di associazioni, comitati ed enti interessati, alla partecipazione dei carri allegorici e dei gruppi mascherati, nonché all’individuazione dei componenti della giuria tecnica incaricata della valutazione delle opere e delle esibizioni.

«L’Amministrazione comunale – prosegue il Sindaco Taddeo – ha scelto di garantire continuità organizzativa sotto la regia del Comune, con l’obiettivo di innalzare ulteriormente la qualità dell’evento, senza mai perdere il legame con le radici popolari che rendono il Carnevale Campagnolo unico e riconoscibile».

Il Carnevale Campagnolo di Santi Cosma e Damiano rappresenta un patrimonio storico, culturale e identitario della comunità locale. Il Comune rinnova il proprio impegno a preservare e promuovere questa tradizione, puntando a renderla sempre più partecipata e attrattiva anche in chiave turistica.