Donna scomparsa a Latina, la prefettura fa intervenire anche il cane molecolare e un drone

Ricerche in corso da sabato sera, nessuna traccia di Francesca Candeloro, 64 anni

LATINA –  Proseguono le ricerche di Francesca Candeloro la donna di 64 anni scomparsa sabato pomeriggio a Latina. La Prefettura che coordina la complessa operazione, ha convocato per le 12 di oggi una riunione per fare il punto sulle attività che vedono impegnati carabinieri,  polizia, vigili del fuoco e cinque gruppi di protezione civile. Per cercare la donna la prefettura ha chiesto e ottenuto anche l’ intervenuto di un cane molecolare dell’Agenzia regionale di Protezione civile. L’unità cinofila ha perlustrato i dintorni di via Pontinia dove si trova l’abitazione della donna, l’ultimo posto in cui è stata vista, e tutto il lungomare di Latina senza trovarne traccia. La pioggia non aiuta le ricerche.

Secondo quanto si apprende, Francesca Candeloro viveva una situazione di stanchezza e di fragilità per una situazione familiare complessa e questo potrebbe essere alla base della sua decisione annunciata anche da alcune lettere ritrovate dai familiari dopo l’allontanamento da casa. Il suo cellulare è spento, e questo impedisce la localizzazione, ma forse dai tabulati telefonici  potrebbero arrivare informazioni utili e gli investigatori stanno percorrendo anche questa strada.

Fino a ora, hanno dato esito negativo anche le verifiche presso gli ospedali e nelle strutture alloggiative del territorio. Se il tempo lo consentirà nelle prossime ore si leverà in volo un drone.

