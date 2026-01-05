ASCOLTA RADIO LUNA ASCOLTA RADIO IMMAGINE ASCOLTA RADIO LATINA  

cronaca

Ritrovata a Latina Francesca Candeloro, la donna scomparsa sabato

Era in Via Regione Veneto in stato confusionale

LATINA – Dopo due notti trascorse fuori casa è stata ritrovata Francesca Candeloro. La donna di Latina, che era uscita di casa sabato intorno alle 16 e non aveva più fatto ritorno, si trovava in via Regione Veneto, la strada ad alto scorrimento che collega Via Isonzo e Viale De Chirico. Era in stato confusionale, ma in condizioni discrete.

A segnalare la presenza  di una persona che corrispondeva alle generalità fornite  nell’appello diffuso dalla prefettura attraverso la Protezione civile, è stato questa mattina (lunedì) un passante che ha chiamato il 112. Sul posto è arrivata una Volante che ha avvicinato la 64enne, e l’ha poi accompagnata al Goretti per i controlli medico-sanitari.

Le ricerche coordinate dalla prefettura di Latina sono state svolte con la collaborazione di tutte le forze dell’ordine e dei gruppi di protezione civile, in campo anche una unità cinofila con un cane molecolare. Un aiuto fondamentale è arrivato anche dal mondo del volontariato e da tanti cittadini che hanno contribuito alla diffusione dell’appello con la foto e le generalità della donna.

 

