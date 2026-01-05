Omicidio Aurora, Velazco espulso dall’Italia aveva evitato il rimpatrio grazie a un certificato

LATINA – Emilio Gabriel Valdez Velazco, l’uomo in carcere per l’omicidio di Aurora Livoli, sarà ascoltato dal pm l’8 gennaio proprio in merito all’uccisione della ragazza di Monte San Biagio. Il 57enne peruviano già interrogato per l‘aggressione a un’altra 19 enne avvenuta nella metropolitana di Milano poco prima del delitto e a poca distanza da Via Paruta, ha confermato di essere lui l’uomo nelle immagini della tentata rapina e ha detto che quella sera era drogato.

L’uomo – secondo quanto emerso in queste ore – era arrivato in Italia nel 2017 e due anni dopo era stato arrestato e condannato per aver aggredito una donna in strada sempre a Milano, trascinandola tra i cespugli. Una volta uscito di prigione era stato accusato di rapina aggravata e violenza sessuale per fatti avvenuti nel 2024 e nel 2025. Nei suoi confronti, inoltre, nell’arco degli anni, sarebbero stati emessi due provvedimenti di espulsione dal prefetto di Milano, ma un certificato medico gli aveva consentito di non essere rimpatriato.

Le indagini intanto proseguono per accertare se l’uomo stesse seguendo Aurora o se fosse lei a fargli strada, dove Aurora vivesse, dove si trovino i suoi effetti personali, chi l’abbia frequentata nell’ultimo periodo e cosa facesse per mantenersi nel capoluogo lombardo. Si attendono anche i risultati dell’autopsia per la completa qualificazione del reato, che potrebbe riguardare non solo l’omicidio volontario aggravato, ma anche la violenza sessuale.

I genitori attendono il via libera della Procura per riportare a casa la salma e celebrare i funerali della 19enne.