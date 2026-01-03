Itri, incendio nel sottotetto di un’abitazione

Momenti di paura questa mattina a Itri, intorno alle ore 7, quando un incendio è divampato nel sottotetto di un’abitazione situata in Corso Appio Claudio, nella zona di San Gennaro. Le fiamme, ben visibili anche dalle abitazioni circostanti, hanno immediatamente fatto scattare l’allarme tra i residenti. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della Tenenza di Gaeta e della Stazione di Itri, i Vigili del Fuoco di Gaeta, il personale sanitario del 118 e la Polizia Locale di Itri.

Il rogo ha interessato un locale utilizzato come magazzino e deposito di mobili e suppellettili. L’ambiente risultava disabitato e, secondo quanto emerso dai primi accertamenti, non presentava cavi o collegamenti elettrici. Grazie al tempestivo intervento dei Vigili del Fuoco, le fiamme sono state domate in breve tempo, evitando che l’incendio potesse propagarsi agli appartamenti sottostanti o agli edifici adiacenti.

Comprensibile la preoccupazione dei residenti, svegliati dalle fiamme e dal fumo, che hanno dato immediatamente l’allarme. Non si registrano feriti. Sulle cause dell’incendio sono in corso accertamenti da parte dei Vigili del Fuoco di Gaeta.