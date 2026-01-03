Adeguamento antincendio delle scuole, il Comune di Cori ottiene 200 mila euro

Il Comune di Cori è stato ammesso a un finanziamento di 200 mila euro per l’adeguamento alle norme di prevenzione e protezione antincendio degli edifici scolastici. Il contributo rientra nell’avviso pubblico emanato dal Ministero dell’Istruzione e del Merito, al quale l’ente ha partecipato il 15 dicembre scorso insieme a numerosi Comuni italiani.

La richiesta presentata per il plesso della scuola primaria “V. Laurienti” di Cori ha ottenuto un punteggio di 58 punti, risultando idonea al finanziamento dell’intero importo richiesto. L’intervento consentirà di migliorare i livelli di sicurezza dell’edificio scolastico, adeguandolo alla normativa vigente in materia di prevenzione incendi.

«Oltre all’intervento già programmato per la scuola materna di Cori, per un importo di circa 57 mila euro finanziato con risorse comunali – dichiara il sindaco Mauro De Lillis – siamo particolarmente soddisfatti di questo finanziamento da 200 mila euro per la scuola elementare. Continueremo a partecipare ad altri bandi per poter intervenire anche sugli altri plessi presenti sul territorio».

Nel corso degli ultimi anni l’amministrazione comunale ha realizzato numerosi interventi a favore dell’edilizia scolastica. Tra questi figurano la ristrutturazione e la messa in sicurezza della scuola elementare di Giulianello grazie a un finanziamento ministeriale da 1 milione e 200 mila euro, la riqualificazione della palestra della scuola elementare di Cori, lavori di tinteggiatura e impermeabilizzazione di parti dell’edificio delle elementari, il rifacimento del tetto e di alcune aule della scuola media, oltre all’avvio del primo step dei sistemi antincendio nei plessi di Cori e Giulianello.

Sono stati inoltre redatti progetti esecutivi per la messa in sicurezza e l’adeguamento sismico delle scuole elementari e medie, realizzati interventi sulla segnaletica stradale e numerose operazioni di manutenzione ordinaria.

L’amministrazione comunale sottolinea come, nonostante quanto già fatto, resti ancora molto da fare per rendere gli edifici scolastici sempre più sicuri e rispondenti alle esigenze degli studenti e delle loro famiglie, confermando l’impegno a mantenere alta l’attenzione sul tema della scuola.