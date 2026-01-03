ASCOLTA RADIO LUNA ASCOLTA RADIO IMMAGINE ASCOLTA RADIO LATINA  

ammesso al finanziamento

Adeguamento antincendio delle scuole, il Comune di Cori ottiene 200 mila euro

Finanziamento destinato alla scuola primaria

scuola cori

Il Comune di Cori è stato ammesso a un finanziamento di 200 mila euro per l’adeguamento alle norme di prevenzione e protezione antincendio degli edifici scolastici. Il contributo rientra nell’avviso pubblico emanato dal Ministero dell’Istruzione e del Merito, al quale l’ente ha partecipato il 15 dicembre scorso insieme a numerosi Comuni italiani.

La richiesta presentata per il plesso della scuola primaria “V. Laurienti” di Cori ha ottenuto un punteggio di 58 punti, risultando idonea al finanziamento dell’intero importo richiesto. L’intervento consentirà di migliorare i livelli di sicurezza dell’edificio scolastico, adeguandolo alla normativa vigente in materia di prevenzione incendi.

«Oltre all’intervento già programmato per la scuola materna di Cori, per un importo di circa 57 mila euro finanziato con risorse comunali – dichiara il sindaco Mauro De Lillis – siamo particolarmente soddisfatti di questo finanziamento da 200 mila euro per la scuola elementare. Continueremo a partecipare ad altri bandi per poter intervenire anche sugli altri plessi presenti sul territorio».

Nel corso degli ultimi anni l’amministrazione comunale ha realizzato numerosi interventi a favore dell’edilizia scolastica. Tra questi figurano la ristrutturazione e la messa in sicurezza della scuola elementare di Giulianello grazie a un finanziamento ministeriale da 1 milione e 200 mila euro, la riqualificazione della palestra della scuola elementare di Cori, lavori di tinteggiatura e impermeabilizzazione di parti dell’edificio delle elementari, il rifacimento del tetto e di alcune aule della scuola media, oltre all’avvio del primo step dei sistemi antincendio nei plessi di Cori e Giulianello.

Sono stati inoltre redatti progetti esecutivi per la messa in sicurezza e l’adeguamento sismico delle scuole elementari e medie, realizzati interventi sulla segnaletica stradale e numerose operazioni di manutenzione ordinaria.

L’amministrazione comunale sottolinea come, nonostante quanto già fatto, resti ancora molto da fare per rendere gli edifici scolastici sempre più sicuri e rispondenti alle esigenze degli studenti e delle loro famiglie, confermando l’impegno a mantenere alta l’attenzione sul tema della scuola.

Clicca per commentare

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Quotidiano Online di Latina

Radio Immagine Uno S.r.l. p.iva 02064050590

Testata Registrata presso il Tribunale di Latina al n. 6/2024

Concesso in Uso per la Commercializzazione a Mondo Radio S.r.l. p.iva 02690280595

Email Redazione
Gennaio 2026
L M M G V S D
  1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  

Tutti i diritti sono riservati - Lunanotizie.it - Radio Immagine Uno S.r.l.

In Alto